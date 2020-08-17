رموز تردد قناة كربلاء Karbala TV على هوت بيرد وقمر”نايل سات” الجديد

تردد قناة كربلاء KARBALA TV الجديد على نايل سات و”هوت بيرد، هي قناة عراقية شيعية تتبع العتبة الحسينية، تبث مباشر على مدار 24 ساعة، تحمل القناة فكر الإمام الحسين ومبادئه وفلسفة ثورته، ونشر تعاليم الإسلام وفق نهج أهل البيت. كما تعد قناة منوعة توفر برامج مختلفة وفقرات الصحة والتوعية.

نبذة عن قناة كربلاء

تعكس قناة كربلاء الحالة القائمة في الفكر الشيعي، من إستمداد أفعال وأقوال أهل بيت النبي. في إطار نشر علومهم والمساهمة في تمرير كافة انواع المعرفة الحديثة في كل جوانب الحياة، تؤسس لمحتوى غني يغذي فكر الفرد المسلم من خلال إستنباط الأحكام الدينية ونشر محاضرات رجال الدين التي تعزز توسيع الثقافة، إلى جانب بث قناة كربلاء لإحياءات العزاء الحسيني في شكل كليبات مرئية يقدمها نخبة من الرواديد( قارئ القصيدة).

يسعى الكثير مع تغير ترددات قنوات كربلاء إلى ضبط قناة كربلاء وفق التردد البثي، الجديد، على “هوت بيرد 13.0°E” نايل سات 7.3°W، ويمكن متابعة الكثير من البرامج المتميزة على شاشة كربلاء مثل خير الكلام، كربلاء كانت هناك، الدين والحياة.

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تردد قناة كربلاء على نايل سات

معدل الرمز 27500

التردد 11603 أفقي (H)

معدل تصحيح الخطأ: 7/8

إسم القناة على الرسيفر KARBALA TV

تردد قناة KARBALA TV على هوت بيرد

معدل الرمز:27500

التردد 12379 عامودي (V)

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

مع تحديث تردد قناة كربلاء يمكنكم من خلاله إستقبال إشارة قناة كربلاء بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد تضمين معطيات التردد، الجديد، في الخانات المخصصة في أجهزة الرسيفر الخاص بكم. ثم عمل عمل حفظ بالضغط على زر ok بواسطة جهاز التحكم. ليتم تنزيل قناة كربلاء بشكل تلقائي.