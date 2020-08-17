Take a fresh look at your lifestyle.


رموز تردد قناة كربلاء Karbala TV على هوت بيرد وقمر”نايل سات” الجديد

بواسطة زكريا منير
قناة كربلاء بث مباشر

تردد قناة كربلاء KARBALA TV الجديد على نايل سات و”هوت بيرد، هي قناة عراقية شيعية تتبع العتبة الحسينية، تبث مباشر على مدار 24 ساعة، تحمل القناة فكر الإمام الحسين ومبادئه وفلسفة ثورته، ونشر تعاليم الإسلام وفق نهج أهل البيت. كما تعد قناة منوعة توفر برامج مختلفة وفقرات الصحة والتوعية.

1 نبذة عن قناة كربلاء
2 تردد قناة كربلاء على نايل سات
3 تردد قناة KARBALA TV على هوت بيرد

نبذة عن قناة كربلاء

تعكس قناة كربلاء الحالة القائمة في الفكر الشيعي، من إستمداد أفعال وأقوال أهل بيت النبي. في إطار نشر علومهم والمساهمة في تمرير كافة انواع المعرفة الحديثة في كل جوانب الحياة، تؤسس لمحتوى غني يغذي فكر الفرد المسلم من خلال إستنباط الأحكام الدينية ونشر محاضرات رجال الدين التي تعزز توسيع الثقافة، إلى جانب بث قناة كربلاء لإحياءات العزاء الحسيني في شكل كليبات مرئية يقدمها نخبة من الرواديد( قارئ القصيدة).

يسعى الكثير مع تغير ترددات قنوات كربلاء إلى ضبط قناة كربلاء وفق التردد البثي، الجديد، على “هوت بيرد 13.0°E” نايل سات 7.3°W، ويمكن متابعة الكثير من البرامج المتميزة على شاشة كربلاء مثل خير الكلام، كربلاء كانت هناك، الدين والحياة.

قد يهمك أيضاً: تردد قناة كربلاء القرآن 2020

تردد قناة كربلاء على  نايل سات

  • معدل الرمز 27500
  • التردد 11603 أفقي (H)
  • معدل تصحيح الخطأ: 7/8

إسم القناة على الرسيفر KARBALA TV

تردد قناة KARBALA TV على هوت بيرد

  • معدل الرمز:27500
  • التردد 12379 عامودي (V)
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6

مع تحديث تردد قناة كربلاء يمكنكم من خلاله إستقبال إشارة قناة كربلاء بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد تضمين معطيات التردد، الجديد، في الخانات المخصصة في أجهزة الرسيفر الخاص بكم. ثم عمل عمل حفظ بالضغط على زر ok بواسطة جهاز التحكم. ليتم تنزيل قناة كربلاء بشكل تلقائي.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

“رابط” الإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالرقم القومي

أخبار مصر

تردد قناة الأولى المصرية al oula HD” الجديد” على قمر نايل سات

أخبار مصر

عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ .. غرامة تصل لـ500 جنيه

أخبار مصر

رسائل عيد الأضحى 2020 وأجمل عبارات التهنئة .. صور وبطاقات معايدة حديثة

أخبار مصر

تفاصيل منحة وزارة الاتصالات 2020 iti المجانية للخريجين (الدفعة 41 )

أخبار مصر

وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي في ذمة الله

أخبار مصر

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2020 .. وأجمل بطاقات وصور التهنئة بقدوم العيد

أخبار مصر

مجددًا واقعة اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري بالضرب على الوجه في مكان عام

أخبار مصر

طريقة إضافة رقم الهاتف لبطاقات التموين على موقع دعم مصر tamwin.com.eg

أخبار مصر

الآن أعرف فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.