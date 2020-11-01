رموز تردد قناة هوليود رعب على نايل سات 8.0°W الجديد

تردد قناة هوليود رعب HOLLYWOOD HORROR تأتي هذه القناة كشاشة متكاملة تبي إحتياجات الجمهور من الأفلام الأجنبية كقناة مفتوحة مجانية متخصصة في هذا المجال بإمتلاك حقوق كبيرة من أفلام الرعب. مزاياها الكثيرة من تضمين أشهر الأفلام إلى جانب البث غير المنقطع، جعلها قناة اكثر شعبوية، لكون هناك نذرة في العثور على قنوات تتخصص في مجال الرعب بشكل خاص.

قناة هوليود رعب

تشغل قناة هوليود رعب بث مستمر على مدار 24 ساعة، لإستيعاب كاتلوج من الأفلام المختلفة التي يحبها محبي أفلام هوليود من كل المناطق الجغرافية العربية. وفي ضوء ذلك- أثارت القناة إنتباه الكثيرين وأصبحت قناة رئيسية يلجأ لها مريدي الأفلام بكل تصانيفيها مثل الرعب والمغامرات والأكشن والخيال العلمي.

تركز قناة هوليود رعب على تحسين جودة البث وضمان إلتقاط إشارة فضائية ثابتة، وهذا ما يفسره تغيير تردد قناة HOLLYWOOD HORROR- بشكل مستمر. وتسعى للحفاظ على راحة الجمهور وعدم دفعه نحو الملل من خلال خطوة قصر فترة الإعلانات التجارية، خلال فترات منتظمة.

القناة التلفزيونية نجوم هوليود رعب قدمت نفسها كقناة رائعة، في ضم بث حقوق الفيلم الأجنبي الحصري، يضم ذلك الأفلام الحديثة والقديمة الذي تذاع طوال اليوم بدون إنقطاع، فإذا كنت تبحث عن ترددات قنوات هوليود، فأنت في المكان الصحيح، تجدها في الأسفل من اجل ضبطها على جهاز الاستقبال لديك.

تردد قناة نجوم هوليود 2020 الجديد