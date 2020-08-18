رموز تردد قناة CGTN العربية المجانية على قمر عرب سات، نايل سات بث مباشر

تردد قناة سي جي تي ان العربية CGTN Arabic وكانت تعرف بإسم CCTV، وهي قناة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، مخصصة للأخبار، وبث المسلسلات التلفزيونية الصينية ضمن باقة يفضلها الجمهور مثل مسلسل كم اتمنى ان اقع في غرامك، تتيح قناة cgtv بث مباشر على مدار 24 ساعة لإستيعاب مختلف البرامج المنوعة والأفلام الوثائقية.

تحرص قناة سي جي تي ان التابعة لتلفزيون الصين المركزي على ربط العرب بثقافة الصين وحضارتها، حيث تلامس بضاعتها الإعلامية ذوق الجمهور لأجل إلقاء نظرة قريبة على عادات الصينيين، وإيجاد تبادل مشترك للثقافات عبر التقارير المصورة والأفلام الوثائقية التي تبرز عمق وجذور هذا البلد التاريخي.

تسعى قناة CGTN Arabic إلى إجتذاب الجمهور العربي إلى الجانب السياسي والإقتصادي والثقافي الصيني، من خلال إبراز وجهة النظر الصينية في القضايا السياسية بكل وضوح، ودعم الترويج للسياحة في بلد يعد مزدهراً هو محط أنظار السياح من مختلف دول العالم. والتعريف بالثقافة التي نشأ عليها الصينيون التي ستكون حلقة تواصل تقدم أنشطة الشعب الصيني إلى العالم وإبراز معالم البلاد بشكل يوصل الصورة المشرقة التي ستكون العيون عليها.

تبث قناة CGTN العربية البرامج الحوارية وغيرها التي تتصل بالأخبار السياسية، وفقرات الترفيه، والعروض السياحية والثقافية. كما تبث بإنتظام المسلسلات الصينية المترجمة مع ميزة الصورة الواضحة بإستخدام تقنية HD. وتصمم القناة على قيمة المحتوى المعروض على شاشتها والذي يعد مصدراً لمختلف المعلومات.

تردد قناة سي جي تي ان

القمر نايل سات

الترميز: 27500

التردد 12015 (v) عمودي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة CGTN Arabic على عرب سات 2020 الجديد