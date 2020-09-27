“رموز” تردد قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات بدون تشفير 2020

نستعرض معكم في هذا المقال” تردد قنوات الأفلام الأجنبية- التي تبث مزيج من الأفلام بلا نهاية، من خلال خدمة البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات، تتميز بالقدرة على الحصول على أفضل الأفلام العالمية الحديثة القديمة، التي يتم عرضها مجاناً عبر قنوات غير مشفرة. أفلام حركة وأكشن، مغامرات، رعب، رومانسي، خيال علمي، كوميديا.

قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة عل نايل سات

يمكنك النظر في قائمة الترددات المرتبطة بالقنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية المترجمة 2020. تابع مفضلات الأفلام في بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة من خلال إشارات نايل سات.

مزايا شبكات الأفلام- تتركز على عروضات أحدث الإنتاجات بعد العرض الأول.

تردد قنوات الأفلام الأجنبية

إسم القناة التردد معدل الترميز ORPIT MOVIES أوبرت موفيز 11411 H 27500 HOLLYWOOD HORROR نجوم هوليود رعب 12563 V 27500 NJOOM HOLLYWOOD نجوم هوليود 12563 V 27500 SCARE TV سكار تي في 10873 V 27500 MBC 2 إم بي سي 2 11470- 11939 V 27500 Dubai One HD دبي وان 12418 H 27500

طريقة إضافة قنوات الأفلام على أجهزة الإستقبال