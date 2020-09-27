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“رموز” تردد قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات بدون تشفير 2020

بواسطة زكريا منير
تردد قنوات mbc للأفلام الأجنبية

نستعرض معكم في هذا المقال” تردد قنوات الأفلام الأجنبية- التي تبث مزيج من الأفلام بلا نهاية، من خلال خدمة البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات، تتميز بالقدرة على الحصول على أفضل الأفلام العالمية الحديثة القديمة، التي يتم عرضها مجاناً عبر قنوات غير مشفرة. أفلام حركة وأكشن، مغامرات، رعب، رومانسي، خيال علمي، كوميديا.

1 قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة عل نايل سات
2 تردد قنوات الأفلام الأجنبية
3 طريقة إضافة قنوات الأفلام على أجهزة الإستقبال

قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة عل نايل سات

يمكنك النظر في قائمة الترددات المرتبطة بالقنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية المترجمة 2020. تابع مفضلات الأفلام في بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة من خلال إشارات نايل سات.

مزايا شبكات الأفلام- تتركز على عروضات أحدث الإنتاجات بعد العرض الأول.

تردد قنوات الأفلام الأجنبية

إسم القناة التردد معدل الترميز
ORPIT MOVIES أوبرت موفيز 11411 H 27500
HOLLYWOOD HORROR نجوم هوليود رعب 12563 V 27500
NJOOM HOLLYWOOD نجوم هوليود 12563 V 27500
SCARE TV سكار تي في 10873 V 27500
MBC 2 إم بي سي 2 11470- 11939 V 27500
Dubai One HD دبي وان 12418 H 27500

طريقة إضافة قنوات الأفلام على أجهزة الإستقبال

  • الضغط على القائمة أو menue بواسطة الريموت.
  • الضغط على خيار installation ثم الضغط على الموافقة ok.
  • حدد القمر الصناعي المراد إلتقاط القناة من خلاله.
  • قم بإختيار البحث اليدوي manual search
  • إملأ الخانات المخصصة بالتردد بشكل صحيح
  • عدل القطبية V أو H
  • أدخل معدل الترميز 27500 ثم إضغط موافقة
  • أتمم عملية حفظ البيانات بالنقر على زرالأزرق ثم الموافقة، ليتم البحث عن القناة بشكل تلقائي من خلاله القمر المراد إستقبال القناة من خلاله الذي قمت بتحديده سابقاً.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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