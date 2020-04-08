رياح محملة بالأتربة تكسو سماء شمال الصعيد.. الأرصاد تُعلن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 9 أبريل 2020 (بيان بدرجات الحرارة)

حالة من الاضطراب في الأحوال الجوية تسود معظم أنحاء الجمهورية اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، حيث تنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بمقدار درجتين، كما تكون الفرص مُهيأة لتساقط الأمطار الخفيفة على معظم المناطق، ويصحبها نشاط في حركة الرياح، وفيما يلي نستعرض معكم متابعينا تفاصيل حالة الطقس اليوم، مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الخميس 9 أبريل 2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم الخميس نهاراً طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والقاهرة والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

أما ليلاً، فيسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على شمال الصعيد.

رياح نشطة وأمطار خفيفة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تنشط حركة الرياح اليوم على السواحل الشمالية الغربية، وكذلك على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، كما تنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على مدن ومحافظات شمال الصعيد.

وتكون الفرص مُهيأة اليوم لتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من الوجه البحري والقاهرة وسواحل البلاد الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم