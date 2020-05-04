رياح نشطة وأمطار على الوجه البحري والقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غداً الثلاثاء في مصر

حالة سريعة ومتوسطة القوة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتعرض لها معظم أنحاء الجمهورية غداً الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، وذلك وفقاً لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وفيما يلي ندعوكم متابعينا للتعرف على تفاصيل حالة الطقس غداً الثلاثاء في مصر، مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات.

حالة الطقس غداً الثلاثاء في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد أغلب أنحاء الجمهورية، غداً الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع زيادة فرص تساقط الأمطار التي تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وتكون رعدية أحياناً على مدن ومحافظات الوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية للبلاد، تتساقط الأمطار المتوسطة نهاراً، وتكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط في حركة الرياح.

أما ليلاً، فيسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

رياح نشطة محملة بالرمال والأتربة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يزيد نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وتكون محملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق من سيناء، وجنوب البلاد، وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر الأحمر، فهي معتدلة إلى مضطربة، وترتفع أمواجه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط، فحالته مضطربة، وترتفع أمواجه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غداً