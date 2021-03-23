رياح وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتي الإثنين المقبل
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بدءا من غدا الأربعاء 24 مارس وحتي الإثنين المقبل 29 مارس الجاري، حيث تتوقع الهيئة أن تعود درجات الحرارة إلي الإنخفاض مرة أخري، بعد الموجة الحارة التي تعرضت لها جميع مناطق الجمهورية علي مدي 3 أيام الماضية.
وتوقعت هيئة الأرصاد في نشرتها الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بداء من الغد درجات الحرارة بمعدل 8 إلي 10 درجات مئوية حتي يصبح الطقس لطيف علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة علي السواحل الجنوبية.
وطالبت الأرصاد في بيانها المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار والرياح المثيرة للأتربة وكذلك الشبورة المائية وجميع الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة، ومتابعة النشرات الجوية وعدم تخفيف الملابس إلا تدريجيا.
الطقس حتي الإثنين المقبل
وحسب نشرة الأرصاد تشهد الأيام المقبلة سقوط للأمطار الخفيفة علي بعض المناطق كما تنشط الرياح علي بعض الأنحاء، مع تكاثف للشبورة المائية الصباحية مع رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأيام المقبلة وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة علي النحو التالي:
- يوم الأربعاء 24 مارس: تتوقع الأرصاد أن تنشط الرياح غدا الأربعاء علي مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون علي فترات المتقطعة بنسبة 30%، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال علي مناطق من القاهرة الكبري وعلي جنوب البلاد وتصل أحيانا علي حد العاصفة علي مناطق من شمال الصعيد.
- يوم الخميس 25 مارس: تكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة يوم الخميس المقبل علي مناطق من السواحل الشمالية وتكون علي فترات متقطعة بنسبة 30%، وتنشط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية والغربية وعلي مناطق جنوب سيناء، كما تتكاثف الشبورة المائية في ساعات الأولي من الصباح علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونهر النيل والطرق المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية
- يوم الجمعة 26 مارس: تتوقع الأرصاد أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة علي فترات متقطعة يوم الجمعة المقبلة علي مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30%، كما تتكاثف الشبورة المائية في ساعات الأولي من الصباح علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونهر النيل والمؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري وكذلك مدن القناة، كما تتوقع أن تستمر نشاط الرياح علي بعض المناطق في السواحل الشمالية والشرقية وسيناء وجنوب البلاد.
- يوم السبت 27 مارس: حسب الأرصاد تتواصل الشبورة المائية الخفيفة في التكاثف يوم السبت المقبل علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والقريبة من نهر النيل المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري، كما تنشط الرياح علي مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
- يوم الأحد 28 مارس: من المتوقع حسب نشرة الأرصاد أن تتواصل الرياح النشطة علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد يوم الأحد المقبل، كما تتكاثف الشبورة المائية الخفيفة علي مناطق والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ونهر النيل والوجه البحري.
- يوم الإثنين 29 مارس: توقعت الأرصاد في نشرتها التي نشرتها اليوم الثلاثاء، أن تتواصل الشبورة المائية الصباحية علي بعض الطرق الزراعية القريبة والسريعة من المسطحات المائية ونهر النيل والمؤدية من وإلي القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، كما تنشط الرياح علي مناطق من مناطق جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.