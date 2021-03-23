رياح وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتي الإثنين المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بدءا من غدا الأربعاء 24 مارس وحتي الإثنين المقبل 29 مارس الجاري، حيث تتوقع الهيئة أن تعود درجات الحرارة إلي الإنخفاض مرة أخري، بعد الموجة الحارة التي تعرضت لها جميع مناطق الجمهورية علي مدي 3 أيام الماضية.

وتوقعت هيئة الأرصاد في نشرتها الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بداء من الغد درجات الحرارة بمعدل 8 إلي 10 درجات مئوية حتي يصبح الطقس لطيف علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة علي السواحل الجنوبية.

وطالبت الأرصاد في بيانها المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار والرياح المثيرة للأتربة وكذلك الشبورة المائية وجميع الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة، ومتابعة النشرات الجوية وعدم تخفيف الملابس إلا تدريجيا.

الطقس حتي الإثنين المقبل

وحسب نشرة الأرصاد تشهد الأيام المقبلة سقوط للأمطار الخفيفة علي بعض المناطق كما تنشط الرياح علي بعض الأنحاء، مع تكاثف للشبورة المائية الصباحية مع رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأيام المقبلة وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة علي النحو التالي: