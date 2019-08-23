ريهام سعيد تهين التخان للمرة الثانية في فيديو جديد: شكلك وحش ومش لطيف (فيديو)

ريهام سعيد تهين للمرة الثانية التخان في فيديو جديد لها نشرته على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد أن قدم فيها المجلس القومي للمرأة والعديد من المصريات شكاوى إلى المجلس الأعلى للإعلام بسبب ما صدر منها خلال حلقة السمنة السابقة في برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة الفضائية من ألفاظ وأوصاف صادمة للنساء البدينات.

ريهام سعيد تثير الجدل بفيديو جديد

أثارت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة الفضائية الجدل بسبب وصفها غير اللائق والعبارات والألفاظ المستخدمة منها في وصف النساء البدينات ببرنامجها خلال الساعات القليلة الماضية في الحلقة الأخيرة، واصفة إياهن بأنهن عبء على عائلاتهم وعلى الدولة.

ريهام سعيد: النجاح بيضايق

نشرت اليوم الجمعة ريهام سعيد فيديو جديد على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بها مفاده: «أنا مبسوطة فعلا جدا لأن ناس كتير متغاظين من شغلنا اللي فات عن السمنة وأحب أقولهم أننا عملنا عمليات جراحية كتير لستات تخان والحمد لله بقوا زي الفل، ودلوقتي بقولكم صحتهم بقت حلوة وأنا عارفة إن كتير بيضايقوا من النجاح ، وبقول للمرة الأخيرة لجمهوري ما تكلمناش وحش على حد ولا جرحنا حد».

ريهام سعيد تهين البدينات في فيديو جديد

وأضافت ريهام سعيد في الفيديو: «كلامي عن التخان اللي وزنهم فوق الـ200 كيلو دول اللي اختاروا لنفسهم السمنة والبدانة وبقول أن اللي بيلبس جلبية وإسدال وعباية دول ناس بسيطة وزي أمي ولازم نخليهم يخسوا بطريقة غير المعتاة حاجة مختلفة غير أننا نقولهم السكر والضغط لازم نعرفهم أن شكلها وحش ومنظرها مش لطيف ويدل على عدم التحضر».

رد ريهام سعيد على التعليقات

وأكملت ريهام حديثها: « أرد على واحد كاتبة لي في كومنت من الكومنتات أني أنا كنت زي العجلة وبقولها ما أنتي كمان بتشتمي التخان وأنهم مش عجبينك لأنك لسة قايلة عليا في التعليق (عجلة) وبتتريقوا عليهم كمان ، يا ريت تخلونا نساعد الناس دي وننصحهم ونحسسهم بأن السمنة خطر، وبقولها خليكي في حالك لأن العمل اللي بنعمله عظيم جدا».