ريهام سعيد لـ أيتن عامر “لو اتكلمت هوجعك وهسكت احتراماً لاختك الكبيرة” وتفاصيل المشادة بينهما

أجرت الفنانة أيتن عامر حواراً لها مع برنامج “شيخ الحارة”، المعروض عبر قناة “القاهرة والناس” الفضائية، وخلال اللقاء تحدثت “عامر” عن الإعلامية ريهام سعيد، وتقليدها لها في بعض مسلسلاتها الكوميدية، وأكدت أن تقليدها لريهام سعيد ليس من قبيل تصفية الحسابات معها كما زعم البعض، وأشارت إلى أنها حضرت عيد ميلادها في العام الماضي وأن التقليد كان للضحك فقط.

تفاصيل مشادة ريهام سعيد وأيتن عامر بسبب تصريحات الأخيرة

وأضافت أيتن عامر أنها خلال حوارها أن ريهام سعيد ممثلة جيدة وتحتاج لتنمية تلك الموهبة وتذهب لورش فنية لتعلم اللهجات، مستدلةً على ذلك بتقديمها لدور سيدة صعيدية، وأضافت أن خبرة الإعلامية ريهام سعيد الفنية ضعيفة وتحتاج “تشتغل على نفسها شوية” حسب قولها.

وفور تصريحات أيتن عامر، خرجت الإعلامية ريهام سعيد وردت عليها من خلال حسابها الخاص بموقع إنستجرام، ونشرت صورة لها وقالت أنها لن ترد على أيتن عامر وذلك احتراماً لشقيقتها الكبرى وأكدت أنها لو تكلمت ستوجعا وأنها لم تتعود على أن توجع أحد، وذلك كما الصورة التالية.