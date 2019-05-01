زحام وإغماءات بين الركاب بعد عطل الخط الثاني لمترو الأنفاق

شهدت محطات مترو الأنفاق زحام شديد وإغماءات بين الركاب بسبب عطل الخط الثاني لمترو الأنفاق صباح اليوم الأربعاء 1 مايو بين محطتي “جامعة القاهرة والبحوث”، وأكد شهود عيان بأن الركاب حاولوا التواصل مع السائق بعد حدوث العطل فى المترو ولكنهم لم يجدوا السائق فى كابينة القيادة، وأكد شهود العيان بأن هناك حالات إغماء وزحام شديد بين الركاب.

ولم تُصدر شركة مترو الأنفاق حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص الواقعة، وقد افترش الركاب فى محطات مترو الأنفاق انتظاراً لعودة الحركة مرة أخرى، وسط شكاوى من الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة نتيجة الزحام الشديد فى محطات المترو.

وقد شهدت حركة مترو الأنفاق الخط الثاني “شبرا – المنيب” توقف من الاتجاه القادم من جهة شبرا الخيمة إلى المنيب، وأدى العطل إلى تكدس عدد كبير على أرصفة المحطات فى انتظار عودة الحركة وتخفيف الزحام الذى أدى للعديد من الإغماءات بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وكان حركة الخط الثاني لمترو الأنفاق فى اتجاه “المنيب – شبرا” قد توقفت بسبب عطل فى أحد القطارات، وتم إخلاء الركاب من القطار تمهيداً لعودته إلى محطة انطلاقه بالمنيب على عكس الاتجاه مما تسبب فى توقف حركة الخط الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق الأستاذ أحمد عبد الهادي منذ قليل بأن حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق قد عادت للعمل بعد عطل فني فى منظومة الإشارات ما بين محطتي “جامعة القاهرة والبحوث” وأن فرق الطوارئ قد تدخلت على الفور لإصلاح العطل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق بأنه أثناء العطل تم تشغيل حركة المترو بشكل طبيعي ما بين محطات “المنيب إلى جامعة القاهرة” فى اتجاهين، وما بين محطات “جامعة القاهرة إلى السادات” فى اتجاه واحد، وما بين محطات “شبرا الخيمة إلى السادات” فى اتجاهين، وأن حركة المترو الآن عادت لطبيعتها.

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