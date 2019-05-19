دار الافتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 1440

أعلنت دار الافتاء المصرية قيمة زكاة الفطر الواجبة على الفرد لشهر رمضان 1440 -2019، حيث تم إعلان قيمة الحد الادني لزكاة الفطر الواجبة على الفرد، بجانب توضيح من يستحق الزكاة، وكيفية إخراجها والوقت المستحب لاداء زكاة الفطر، ومتى تعتبر صدقة، وسنتطرق كذلك لما سيقع من اثم على المسلم في حالة عدم اخراجة الزكاة في وقتها، وكذلك الحالات التي لا يجب عليها زكاة الفطر، كل ذلك من استفسارات واستفهامات ساقها إجابتها علماء الأمة.

كيفية إخراج زكاة الفطر ومتى يتم إخراج الزكاة، وهل يتم إخراج الزكاة في صورة نقود ام حبوب، جميعها استفسارات تحدثت دار الإفتاء المصرية عنها في نقاط محددة للتيسير على المتسائلين، فمن الواجب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها لبعض الصلاة وان حدثت فتعتبر صدقة، واختلف الفقهاء والعلماء حول كيفية إخراجها سواء كانت نقود أو طعام، فمن الفقهاء من أجاز إخراج زكاة الفطر في صورة نقود، ومنهم من أكد على إخراجها على هيئة حبوب او طاعم كما أُثر من احاديث نبوية “صاع من تمر أو صاع من شعير، ومجازاً صاع من قوت الأمة.

بيان دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية ان الحد الادني الواجب على الفرد لأداء زكاة الفطر قدر بحوالي 13 جنيهاً، وانه من الجائز ان يتم إخراج الزكاة في صورة نقود، وانه لا يوجد مانع شرعي من تعجيل زكاة الفطر من بداية شهر رمضان حتى قبل اداء صلاة عيد الفطر المبارك.

أضافت دار الإفتاء أن الفقير الذي لا يمكل قوت يومة لا يجب عليه الزكاة، وتعد زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك قوت يومه، يتم اخراجها عن نفسه وعن من يعول، وتجب الزكاة على المولود اذا ما ولد قبل مغرب ليلة العيد، وسنرفق لكم صورة من توضيحات دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن.