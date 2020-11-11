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زلزال الكويت اليوم.. الشبكة الوطنية تُعلن عن تفاصيل الهزة الأرضية

بواسطة محمود عطا الله
زلزال الكويت زلزال الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية عن تفاصيل زلزال الكويت، الذي حدث اليوم الأربعاء، وشعر به سكان الكويت في كافة المناطق وعدد من مدن الدولة، حيث حددت الشبكة قوة الزلزال ومكان مركزه بالتفصيل.
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قال الدكتور عبدالله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل ومدير برنامج دعم متخذ القرار، أن زلزال الكويت اليوم كان بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وأنه حدث عند الساعة 05:56:23 مساء بتوقيت الكويت، ومركز الزلزال في منطقة المناقيش-أم قدير والتي تقع جنوب غرب الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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