عاجل| زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب بور سعيد وبيان منذ قليل للمعهد القومي للفلك حول تفاصيله وتوابعه

وقع منذ ساعات قليلة زلزال في محافظة بور سعيد بلغت قوته نحو 4.6 بمقياس ريختر، وأصدر معهد الفلك والبحوث الجيوفيزيقية بياناً كشف فيه عن التفاصيل الكاملة للزلزال مؤكداً أنه ضرب شرقي البحر المتوسط وكان على بعد نحو 150 كيلو متر من مدينة دمياط، وعمقة حوالي 13 كيلو، وشعر بالزلزال والذي وقع في تمام الساعة السادسة و53 دقيقة سكان بور سعيد وغربي فلسطين والأردن.

وأكد رئيس معهد الفلك الدكتور محمد جاد القاضي أن الزلزال لم يكن قوياً وكان متوسط ولم يشعر به بعض السكان، مشيراً إلى أنه جاري إعداد تقرير كامل وتحليل البيانات لمعرفة أي مستجدات حول الزلزال، وأشار إلى أنه لا يوجد أي توابع أو تسونامي على السواحل المصرية وشواطئها نتيجة الزلزال.

وفي نفس السياق قام مرصد الزلازل الأردني بالإعلان عن تعرض البلاد لزلزال بلغت قوته نحو 4.7 درجات بمقياس ريختر، وفي نفس التوقيت الذي شعر به سكان بور سعيد، كما ضرب الزلزال السواحل الفلسطينية، وأكد الدكتور محمود القريوتي رئيس مركز الزلازل بالأردن، أن الهزة الأرضية وقعت بعمق 10 كيلو متر وشعر بها جميع سكان الأردن وسكان العاصمة عمان.