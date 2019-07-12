زلزال ثان يضرب القاهرة والجيزة ومناطق متفرقة منذ قليل

قال عدد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة بهزة أرضية (زلزال) بسيط منذ دقائق لكنها لم تُسبب أية أضرار أو إصابات حتى الآن وفقاً لما ورد بجريدة “الأخبار” المصرية.

وتم تداول أنباء تفيد بأن الزلزال بفلت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، رغم أن الجهات المختصة لم تُصدر أية بيانات أو تفاصيل بخصوص الزلزال حتى تلك اللحظة.

ويُعد هذا الزلزال هو الثاني الذي يضرب القاهرة هذا الشهر، إذ تعرضت البلاد لهزة أرضية قبلها بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في وقت سابق هذا الشهر.

وطبقاً لبعض الصحف المصرية الإلكترونية، فقد قال رئيس الشبكة القومية للزلازل “الدكتور أحمد بدوي” وعضو لجنة الكوارث والمخاطر بمجلس الوزراء، إن الهزة الأرضية قد شعر بها بعض سكان القاهرة وأضاف أنها تبعد نحو 100 كيلو متر شمال رشيد، و230 كيلو متر شمال حلوان، و130 كيلو متر شمال شرق اسكندرية وأكد أن الهزة الأرضية قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية.

وأوضح رئيس الشبكة القومية، أنه إذا وقعت توابع للزلزال فإنها ستكون بدرجة أقل ربما تصل إلى 3 درجات على مقياس ريختر، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها بإذ ن الله.

وكان العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا تدوينات عن الزلزال الذي ضرب القاهرة والجيزة وتم مشاركة المنشورات بشكل كبير في الدقائق السابقة.