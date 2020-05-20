زوجة في دعوى خلع : اتجوز صاحبتي وسافرت معاه الإمارات

امام محكمة الاسرة بمصر الجديدة تقدمت الزوجة الشابة بدعوى خلع من زوجها , وبحسب دعواها إستحالة العشرة معه . وفي التفاصيل قالت الزوجة انها نزوجت من زواج تقليدي منذ 5 سنوات , وزوجها يعمل بالإمارات ويأتي كل سنة مرة لزيارتي والاقامة معي لمدة شهر او اثنين , وسارت الامور بيننا طبيعية .

خلال هذه السنوات لم يشأ رب العالمين ان انجب, كانت لدي صديقة مقربة منى جداً واحبها كثيراً اختفت لفترة , ثم تواصلنا مرة أخرى ، وكنت اعتبرها كل حاجة ليا صديقتي وأختي، وكانت تجلس معى في شقتي بالأيام والأسابيع بحكم إني عايشة بمفردى وزوجى مسافر، وربطتنا علاقة قوية وتطور الأمر إلى أن عرفتها على زوجى عندما كان يتحدث معى عبر الإنترنت”.

جاء زوجي كالعادة لقضاء اجازته السنوية معي , وفي احد الايام دعوتها للعشاء معي انا وزوجي , وبعد عدة ايام وجدت زوجي غير موجود بالمنزل , ولا اوراقه مما يعني انه سافر بدون ان يخبرني , فذهبت إلى منزل أسرته وهناك علمت بما حدث حيث أخبروني بأنه تزوج منذ أيام قليله، من صديقتى وسافرا سويا إلى دولة الإمارات”.

حاول زوجي وصديقتي ان اتقبل الامر الواقع لكني لا استطيع ان اوافق على ذلك , لذلك قمت برفع تلك الدعوى للانفصال.