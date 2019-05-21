الكهرباء تحدد الزيادات الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء اليوم وتطبقها أول يوليو

تهدف وزارة الكهرباء إلى زيادة أسعار شرائح الكهرباء وذلك ضمن خطة الحكومة لتقليص حجم الدعم من 49 مليار إلى 22 مليار تدريجيا، وتخفيف العبء المالي على الدولة لالتزامها بسداد مديونياتها، ومن المقرر أن يتم ذلك في مؤتمر صحفي لمناقشة خطة زيادة أسعار شرائح الكهرباء بشكل علني ومن المتوقع أن يتم تطبيق الزيادات مع السنة المالية الجديدة بداية من شهر يوليو 2019، وبهذا لن تكون الدولة قد رفعت الدعم بالكامل هذا العام وسيتم رفع الدعم على الكهرباء نهائيا في 2021.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء

تعقد وزارة الكهرباء مؤتمراً صحفياً اليوم لمناقشة التعريفة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء وتطبيق الزيادات على فواتير الكهرباء الجديدة منذ أول يوليو 2019، وذلك بعد انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من دراسة مقترحات الزيادات على أسعار شرائح الكهرباء

وسيتم تحصيل أول فاتورة بعد الزيادات الجديدة على الشرائح في شهر أغسطس 2019 وسيتم وضع التعريفة بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي مباشرة لمعرفة كم الزيادات على كل فئة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

من المتوقع أن يتم الترشيد في استهلاك الكهرباء من المواطنين بشكل كبير لتوفير الطاقة، في ظل سعي الحكومة لترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة في موضعها السليم، وتسعى الحكومة لزيادة المرتبات بداية من يوليو 2019 كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الزيادة تكون بمقدار 66% من الحد الأدنى للأجور ويرتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنية.