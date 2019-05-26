زيادة أسعار ملابس العيد عن العام الماضي..ننشر أسباب الزيادة

ارتفعت أسعار ملابس العيد هذا العام بنسبة 15% وفقا لما ذكره يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، حيث صرح بالقول ن أسعار ملابس عيد الفطر قد ارتفعت هذا العام بالمقارنة مع أسعار العام الماضي بقيمة 15%، مضيفا أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة هذا العام، حيث من الممكن أن تتحرك الأسعار مع تحريك أسعار الكهرباء والطاقة خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعنى ارتفاع الأسعار مرة أخرى وفقا للتغييرات الجديدة التي تطرأ على التكلفة.

ضعف نسبة الإقبال على شراء ملابس العيد

وأضاف زنانيري في تصريحاته الصحفية، إن الإقبال على شراء ملابس العيد لا يزال ضعيفًا بالرغم من اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن المحلات لا تقدم تخفيضات على الملابس خلال موسم العيد بشكل عام، بينما تقوم بعض المحلات بطرح عروض وتخفيضات على الأسعار بشكل فردي لتحريك الطلب.

وقد توقع رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ألا يختلف موسم الصيف الحالي عن الموسم الماضي كثيرا من ناحية المبيعات.

ويذكر أن وزارة الكهرباء قد أعلنت الأسبوع الماضي رفع أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل بمتوسط نسبته 15%.