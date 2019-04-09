جدول زيادة المرتبات والمعاشات بالفيديو | أهم 5 قرارات يصدرها السيسي .. “بالتفاصيل” زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة سنوية واستثنائية حركة ترقيات تاريخية غير مسبوقة

زيادة المرتبات والمعاشات من أهم 5 قرارات أصدرها السيسي في يوم تاريخي حافل بالقرارات الرئاسية يوم السبت 30 مارس الماضي، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي جملة من القرارات الهامة التي تمس صميم الحياة المعيشية للمواطن المصري، حيث شهدت الاحتفالية بالمرأة المصرية والأم المثالية هذه القرارات التاريخية الغير مسبوقة، وكان الهدف من هذه القرارات الخمسة هو تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عن كاهل المواطن وذلك لمواجهة الأثر التضخمي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وتأتي الزيادة التاريخية الغير مسبوقة في إطار جهود الدولة في تخفيف العبء على المواطنين من آثار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة بتطبيقه، ووجد تجاوب وصبر من شعب مصر من أجل بناء دولة حقيقية تنعم مستقبلا بجهود أبنائها المخلصين.

زيادة المرتبات والمعاشات

جدول زيادة المرتبات والمعاشات بعد قرارات رفع الحد الأدنى للأجور

التعرف على زيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

زيادة المرتبات والمعاشات أهم 5 قرارات أصدرها السيسي

منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية. منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور. تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه. إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة. رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

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وتعد هذه القرارات مكافأة للمواطن المصري على تحمله فترة عصيبة يتم فيها بناء دولة مصرية قوية، حيث يشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة أخطاء عقود مضت، وتحاول الحكومة المصرية بكل السبل تخفيف الأعباء خاصة على فئات المجتمع محدودة ومتوسطة الدخل

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