بشرى سارة الحكومة: رسمياً زيادة المعاشات 15% بحد ادنى 900 جنيه شهرياً اعتباراً من يوليو القادم

أعلنت لجنة القوى العاملة اليوم عن الموافقة على مشروع قانون المعاشات الذي ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك من خلال الاجتماع اللجنة مع مجلس النواب والذي أجمع بالموافقة على تنفيذ الزيادة المقدمة من الحكومة المصرية عن رفع المعاشات بحد أدنى 150 جنيه ليكون الجد الأدنى الشهري لقبض المعاش مبلغ 900 جنيه شهرياً، على أن يتم نزول الزيادة أول يوليو القادم.

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الحكومة تعلن عن زيادة المعاشات 15%

تمت الموافقة اليوم على زيادة المعاشات بنسبة 15% من خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم مع مجلس النواب، ضمن مشروع قانون المعاشات المقدم من الحكومة والذي ينص على وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً بواقع زيادة 150 جنيه للمعاش، حيث تشمل جميع الزيادات والمعونات، على أن يتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة بداية من أول يوليو 2019 وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة بشرى للمواطنين وزيادة قيمة صرف المعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى ـ 900 جنيه للمعاش بواقع 150 جنيه، على أن تتحمل الدولة الأعباء المالية المترتبة على ذلك وسط سعيها وراء التعافي اقتصادياً ورفع مستوى المعيشة في مصر خاصة بعد الأزمة التي عاشها المصريون ما بعد ثورة يناير، لهذا تجاهد الحكومة بتقديم مشاريع كبيرة للبلاد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ضمن مسيرة التنمية الشاملة ضمن الخطة الاستراتيجية المستهدفة لتطوير الموارد الطبيعية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والطرق…وغيرهم الكثيير من التطوير المستمر.