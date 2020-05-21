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زيادة الوزن في رمضان.. الأسباب ونصائح لتفادي الفخ

بواسطة معتز بدوي
زيادة الوزن زيادة الوزن في شهر رمضان

يفاجأ الكثير من المصريين، مع نهاية شهر رمضان، بزيادة كبيرة في الوزن، الأمر الذي يسبب صدمة للغالبية، وقد يسقط البعض في فخ الوزن الزائد إلى الأبد، وما يتبعه من مخاطر صحية كبيرة، لذلك سنعرض لكم أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان، وطريقة تفاديها.

1 أسباب زيادة الوزن في رمضان
2 نصائح لتفادي السمنة في رمضان
3 مخاطر زيادة الوزن على الصحة

أسباب زيادة الوزن في رمضان

  • تغيير نمط الحياة، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
  • قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.
  • نوعية الطعام وترتيب تناوله في وجبة الإفطار.
  • المشروبات الرمضانية وقلة شرب الماء وقلة تناول الفاكهة وتناول الأكلات الدسمة والسكريات في السحور.
  • الاستغراق في متابعة التليفزيون، ما يزيد من الخمول البدني ويعزز الوزن الزائد.

نصائح لتفادي السمنة في رمضان

  • البدء بوجبات خفيفة ذات سعرات حرارية منخفضة في بداية الإفطار كالحساء والسلطة.
  • عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة وذات السعرات الحرارية العالية.
  • الاعتماد على الماء في إطفاء الظمأ.

مخاطر زيادة الوزن على الصحة

  • هناك 2 مليار شخص يعانون من مشكلات صحية ناتجة عن زيادة الوزن.
  • من يتجاهلون زيادة الوزن يخاطرون بأنفسهم.
  • عرضة لأمراض القلب، وداء السكري، والسرطان، وغيرها من المشكلات الصحية.
  • معدل السمنة مستمر في الارتفاع حول العالم منذ عام 1980 مع تضاعف معدل انتشار السمنة في 70 دولة.
  • الولايات المتحدة على رأس القائمة بين الدول التي يرتفع فيها معدل السمنة بين الأطفال والبالغين.
  • تحتل مصر المركز الأول في انتشار السمنة بين البالغين، إذ تصل نسبة من يعانون منها من السكان إلى 35%.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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