زيادة الوزن في رمضان.. الأسباب ونصائح لتفادي الفخ

يفاجأ الكثير من المصريين، مع نهاية شهر رمضان، بزيادة كبيرة في الوزن، الأمر الذي يسبب صدمة للغالبية، وقد يسقط البعض في فخ الوزن الزائد إلى الأبد، وما يتبعه من مخاطر صحية كبيرة، لذلك سنعرض لكم أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان، وطريقة تفاديها.

أسباب زيادة الوزن في رمضان

تغيير نمط الحياة، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.

نوعية الطعام وترتيب تناوله في وجبة الإفطار.

المشروبات الرمضانية وقلة شرب الماء وقلة تناول الفاكهة وتناول الأكلات الدسمة والسكريات في السحور.

الاستغراق في متابعة التليفزيون، ما يزيد من الخمول البدني ويعزز الوزن الزائد.

نصائح لتفادي السمنة في رمضان

البدء بوجبات خفيفة ذات سعرات حرارية منخفضة في بداية الإفطار كالحساء والسلطة.

عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة وذات السعرات الحرارية العالية.

الاعتماد على الماء في إطفاء الظمأ.

مخاطر زيادة الوزن على الصحة