سارع لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء يونيو 2019 عبر موقع وزارة الكهرباء moee.gov.eg .. وأعرف الشرائح والأسعار

سارع لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء يونيو 2019 عبر موقع وزارة الكهرباء moee.gov.eg وأعرف الشرائح والأسعار بعد إعلان تعريفة الكهرباء الجديدة في مؤتمر صحفي خلال الأيام الماضية، كما أوضح الدكتور محمد شاكر كيفية رفع الدعم عن الكهرباء من خلال خطة تستمر لـ 5 سنوات ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادي والتخلص من ميزانية الديون التي تقف عائقًا أمام الوزارة، لأنه غير مناسب رفع الدعم بشكل مفاجئ لذلك تم مد الفترة الزمنية إلى ثلاث سنوات أخري لتصبح 8 سنوات حتى يتم رفع نهائي في عام 2021 القادم وكان قد بدأ من منذ عام 2014 الماضي.

وقد شغلت قيمة فاتورة الكهرباء يونيو 2019 ذهن المواطنين لأنها أول فاتورة يتم دفعها بعد رفع جزء من الدعم وقرار زيادة أسعار الكهرباء الأخير، فبات الجميع في مرحلة تشتت وترقب لمعرفة مقدار فاتورة الكهرباء الجديدة والمبالغ التى يدفعونها عن استهلاكهم.

قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2019

تستطيعون الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء يونيو 2019 الجديدة من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة الكهرباء الرسمي، والاستعلام برقم العداد بعد اختيار فواتير الكهرباء، أو من خلال الروابط الآتية:

تعريفة الكهرباء الجديدة يونيو 2019

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة من صفر-50 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرش من 51-100 كيلو وات سعر الكيلو 40 قرش سعر الكيلو 30 قرش من 101-200 كيلو وات سعر الكيلو 50 قرش سعر الكيلو 36 قرش من 201-350 كيلو وات سعر الكيلو 82 قرش سعر الكيلو 70 قرش من 351-650 كيلو وات سعر الكيلو 100 قرش سعر الكيلو 90 قرش من 651-1000 كيلو وات سعر الكيلو 140 قرش سعر الكيلو 135 قرش من 0-1000 كيلو وات يمنعوا من الحصول على دعم 145 قرش سعر الكيلو 145 قرش

الترشيد قي استهلاك الكهرباء هو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات ألتي تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعنى استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهذارها.

التعريفة الجديدة لفواتير الكهرباء شهر يوليو 2019

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة يوليو 2019

إليكم أسهل طريقة لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يونيو 2019 وخطوات البحث عنها في 5 نقاط على النحو الآتي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية. أو الشركة التي تتبعها أدخل على الخدمات. أنقر ”الاستعلام عن الفواتير”. عليك اختيار اسم المحافظة. أضف رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام

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