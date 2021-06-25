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ساعات قليلة ويبدأ سحب مسابقة الحلم على 250 ألف دولار ورسالة تجعلك مليونيراً

بواسطة إسلام عوض
مسابقة الحلم تعلن موعد سحبها الرابع على 250 ألف$ مسابقة الحلم تعلن موعد سحبها الرابع على 250 ألف$

أعلنت مستبقة الحلم منذ قليل عن موعد سحبها الرابع خلال موسمها الخامس عشر 2021، والذي سيكون على ربع مليون دولار أمريكي، 250 ألف$، بالإضافة إلى تأهل جميع المشتركين من بداية العام الحالي وحتى موعد السحب للفوز ببيت الأحلام في جزر اليونان، ولك أن تحلم فالحلم ليس حراماً وقد تحظى بالفوز بجوائز حلم 2021 والتي تكفل لك ولأولادك حياة كريمة.

1 مسابقة الحلم تعلن موعد سحبها الرابع على 250 ألف$
2 طرق اللإشتراك بمسابقة الحلم 2021
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مسابقة الحلم تعلن موعد سحبها الرابع على 250 ألف$

وتحظى هذه المسابقة بمتابعة عالية جداً في الوطن العربي وغيره نظراً لقيمة الجوائز المقدمة من البرنامج وقناة إم بي سي، ففي بداية العام الحالي فاز أحد المصريين بمبلغ ميليون دولار أمريكي، وبالرغم من أنهم قد يأسوا لاشتراكهم على مدار سنة كاملة ولمنهم لم يربحوا، ولكن زفي ليلة رأس السنة الحالية فوجئ المصري باتصال الأغا وإعلان فوزهبمليون دولار.

وسوف يكون موعد سحب مسابقة الحلم 2021 والرابع خلال العام الجاري في الموسم الخامس عشر على انطلاق الحلم، يوم الجمعة القادمة، على جائزة قدرها ربع مليون دولار

طرق اللإشتراك بمسابقة الحلم 2021

ومتاح للجمع الإشتراك في المسابقة من خلال عدة طرق:

الطريقة الأولى

الدخول على هذا الرابط.
تسجيل رقم هاتفك المحمول.
الضغط على أيكونة اشتراك

الطريقة الثانية

الإتصال بالرقم المخخص لبلدك
أو إرسال رسالة على الرقم الخاص بدولتك مكتوب بها حلم بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.
ولمعرفة أرقام الإشتراك لكل دولة من هنا.

الطريقة الثالثة للإشتراك في مسابقة الحلم

الإتصال بالرقم الدولي التالي.
وهو رقم لجميع البلدان.
GSM: 0088216101092
THURAYA: 008821622778021.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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