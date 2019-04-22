الإعلامية سالي عبد السلام| “بيخوفوني إن اللواء عباس إبراهيم لو عرف هيرحلك”..  تروي تفاصيل احتجازها ووالدتها في مطار لبنان – فيديو

سالي عبد السلام، الإعلامية المصرية، مقدمة برنامج “كلام نواعم” تتعرض لموقف مفاجئ وصادم هي ووالدتها في مطار رفيق الحريري في لبنان من قبل أحد الضباط اللبنانيين، وتروي تفاصيل احتجازها، وقد نشرت على حسابها في موقع “انستغرام” ما حصل لها وما لحق بها من ظلم وإهانة والدتها من قبل أحد الضباط في المطار من غير أي ذنب اقترفته، وقد استغاثت بالسفارة المصرية لعودتها إلى مصر عبر فيديو نشرته بالامس .

سالي عبد السلام تروي تفاصيل احتجازها ووالدتها

وكانت عبد السلام عبر حسابها على “انستغرام” نشرت بالامس مقطع فيديو تروي تفاصيل احتجازها قالت فيه: ”أنا الآن في مطار بيروت منذ 4 ساعات طائرتنا جاءت الساعة 7.30 مصر للطيران.. ووالدتي تجلس من التعب ولم يحضروا لها الطبيب، والضابط أخذ مني الباسبور وأوقفني في الطابور 3 ساعات لأن الشريط متشال، بعدها جاء يزعق لوالدتي.. استطعت أخذ باسبوري لكن لم يعطني باسبور والدتي.. مش عارفة ارجع مش عارفة اعمل أي حاجة“.

وتابعت عبد السلام: ”أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص، أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان تاني أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل“.

وأضافت قائلة: ”قالولي مينفعش تجبري ضابط يعتذر وأنا مكنتش طالبة غير يجبر بخاطر أمي ومش مقبول إن حد يغلط في أي حد وميراضيهوش وقدام الكل وطلبت الكاميرات قالوا هنبات بالمطار أمي قبلي قالت أبات بس الحق يظهر.. والله لولاك يا سيادة السفير والقنصل والضباط التانية المحترمين ما كنت فضلت“.

واستطردت سالي عبد السلام بالقول: ”بيخوفوني إن اللواء عباس إبراهيم لو عرف هيرحلك.. أترحل لو ده يرضيه وأنا على حق! عايزة أوصل لوزيرة الداخلية كمان وهما هيجيبولي حق أمي منه لبنان“.

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