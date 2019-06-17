ما هو سبب وفاة محمد مرسي هو السؤال الهام والذي يشغل تفكير الجميع بعد الإعلان عن وفاة الرئيس المصري الأسبق عصر اليوم الإثنين 17 يونيو 2019، وذلك عن عمر يناهز 67 عام، وفاة محمد مرسي وقعت في مجمع محاكم طره، حيث كانت اليوم جلسة محاكمته وآخرين في قضية التخابر، وأثناء جلسة المحاكمة، طلب محمد مرسي الكلمة عن نفسه، ووافق القاضي رئيس الجلسة، وبعد رفع الجلسة تعرض الرئيس الأسبق لحالة إغماء، توفى على إثرها على الفور.

سبب وفاة محمد مرسي الرئيس المصري الأسبق

من الوهلة الأولى، يبدو أن سبب وفاة محمد مرسي أزمة قلبية، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان “رسميا” عن سبب وفاة الرئيس المصري الأسبق، حيث توجهت النيابة العامة ومعها فريق طبي كبير، للكشف على جثمان الراحل لمعرفة أسباب الوفاة، على أن تصدر النيابة العامة بيانا رسميا بعد قليل، فتابعونا.