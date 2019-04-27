«سبحان مغير الأحوال».. صور أشهر الإعلامين قبل الأضواء والشهرة

الكثير من الإعلاميين المتواجدين علي الساحة الإعلامية الآن منهم من كان لا يسمع عنه أي شخص، بل ولم يعرف وجهه بين الجمهور، وعمل في فترات حياته الأولية بمحطات فضائية مغمورة، كل ذلك كان قبل ثورة 25 يناير 2011، وأما إن قامت هذه الثورة إلا وقد ظهر العديد من الإعلاميين بما فيهم المغمورين من قبل، وإنتشرت المئات من برامج التوك شو السياسية علي الشاشات الفضائية المختلفة، وفي هذا التقرير سوف نعرض عليكم مجموعة من الإعلاميين وصورهم قبل الشهرة وبعدها، لتري بنفسك مدي الفرق الذي أحدثته السنوات.

محمود سعد

كان الإعلامي محمود سعد معروفاً من الفترة التي كانت قبل ثورة يناير، ولكن لم يكن بتلك الشهرة الواسعة التي حصل عليها الآن، فكان حينها يقدم برنامج “البيت بيتك” مع بعض الإعلاميين الأخرين من زملائه منهم خيري رمضان، وتامر أمين، أما في الوقت الحالي فيقدم برنامج “آخر النهار” والذي يبث علي قناة “النهار” الفضائية.

عمرو أديب

من الإعلاميين الذين نالوا الشهرة الواسعة بعد ثورة يناير، ليس وحده فقط، بل وزوجته الإعلامية “لميس الحديدي”، فكان “عمرو” يقدم برنامج “القاهرة اليوم” والذي يبث حينها علي قناة “اليوم” الفضائية، وذلك قبل ثورة 25 يناير، وقدم أيضاً برنامج “مباشر مع عمرو أديب” المبث عبر قناة “الحياة” الفضائية، وعاد لبرنامجه الأول مباشرة بعد ثورة يناير ونجاحها.

لميس الحديدي

زوجة الإعلامي عمرو أديب، والتي كانت تقدم قبل الثورة برنامج “كرسي في الكلوب” وأيضاً برنامج “من قلب مصر”، أما الآن فهي تقدم برنامج “هنا العاصمة” المذاع علي قناة “CBC” الفضائية.

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