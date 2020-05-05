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سرقة 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي.. النجمة اللبنانية تحرر محضر سرقة ضد مدير أعمالها

بواسطة عبدالرحمن خالد
هيفاء وهبي هيفاء وهبي

اتهمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وكيل أعمالها بسرقة 63 مليون جنيه من ممتلكاتها الشخصية خلال الفترة الماضية بسبب توكيل عام قد حررته له خلال لافترة الماضية وهو ما جعله يستعله ضدها في سرقة بعض الممتلكات والأموال التي تحمل اسمها بقيمة 63 جنيه بحسب ما تزعم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال المحضر التي حررته ضد وكيل أعمالها.

تفاصيل محضر هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها

وقامت الفنانة هيفاء وهبي بتحرير محضر  ضد مدير أعمالها محمد حمزة عبد الرحمن محمد والذي يُشتهر في عالم الفن بمحمد وزيري، وذلك في قسم أول جنح مدينة نصر بسرقة 63 مليون جنيه من ممتلكاتها الشخصية بعدما قامت بعمل توكيل عام له وهو ما استغله لصالحه في اتخاذ عدد من الممتلكات لصالحه وكتابتها باسمه دون اخذ إذن منها أو حتى التحدث معها.

هيفاء وهبي تشيد بمسلسل الاختيار

في سياق آخر كانت الفنانة هيفاء وهبي قد أشادت بالعمل الفني الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة والذي يُعرض الآن خلال شهر رمضان الكريم، والذي يحكي عن قصة بطل الصاعقة المصرية أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 في سيناء والذي استٌشهد خلال مقاومته للإرهاب المتواجد في سيناء والذي يعتبر أحد أبطال الصاعقة المعروفين قصته هناك.

وأصبح مسلسل الاختيار واحد من أكثر المسلسلات متابعة في الشارع المصري والعربي في الوقت الحالي حيث يتصدر المسلسل المصري “تريندات” مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية خاصة في ظل التألق اللافت للنظر لكل من أحمد العوضي والذي يجسد دور الإرهابي هشام عشماوي وأمير كرارة الذي يجسد دور أحمد المنسي.

عبدالرحمن خالد
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