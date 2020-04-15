سعر الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 15-4-2020 في الأسواق المصرية

مع متابعة سعر الدواجن بالأسواق المختلفة نجد أنها تختلف من يوم إلي آخر وهو ما يرتبط بأسعار البيض لدي تجار التجزئة، وهو ما يهم المواطن لكثرة الاستهلاك للدواجن والبيض بصورة مستمرة أكثر من الأقبال علي شراء اللحوم والأسماك لارتفاع أسعارها مقارنة بسعر الدواجن، ويختلف سعر الدواجن في مصر حسب نوعها سواء كانت فراخ بلدي أو فراخ بيضاء أو فراخ حمراء أو فراخ ساسو.

سعر الدواجن اليوم بالأسواق المصرية

الصنف السعر اللحم الأبيض يتراوح من 30 إلى 31 جنيه اللحم البلدي يتراوح من 45 إلى 49 جنيه لحم الأمهات يتراوح من 25 إلى 29 جنيه لحم الساسو يتراوح من 40 إلى 45 جنيه اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه. اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيه لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه. اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه كرتونه البيض الأبيض يتراوح من 30 إلى 33 جنيه كرتونه البيض الأحمر يتراوح من 30 إلى 33 جنيه كرتونه البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 39 جنيه

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أسعار الكتاكيت اليوم بالأسواق

حجم الكتكوت سعره الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 9 إلى 9.5 جنيه. الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه. الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه

أن آلإنتاج المحلي للثروة الداجنة في مصر يتميز بالاكتفاء الذاتي حيث يصل إلي مليار و100 مليون دجاجة تنتج سنويا.