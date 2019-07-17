سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 في محلات الصاغة.. ويتراجع المعدن الأصفر 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع الجاري بشكل عام عدم ثبات في سعر الأعيرة المختلفة، ولا سيما اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 منذ بداية التعاملات الصباحية بشكل خاص، فقد كان يرتفع تارة وينخفض تارة آخرى، وبالفعل قد تراجع اليوم ثلاثة جنيهات، تزامناً مع سعر أوقية الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعاً) والتي قد بلغت 20,492.12 جنيه مصري، ومن خلال متابعتنا للسعر بشكل متواصل، تبين أنه قد ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 140% عما كان عليه سابقاً.
سعر الذهب اليوم في مصر
|العيار
|اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP)
|اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
|جرام عيار 24
|752.96 EGP
|45.30 USD
|جرام عيار 22
|690.46 EGP
|41.54 USD
|جرام عيار 21
|658.84 EGP
|39.64 USD
|جرام عيار 18
|564.72 EGP
|33.97 USD
|جرام عيار 14
|438.97 EGP
|26.41 USD
|جرام عيار 10
|313.98 EGP
|18.89 USD
مع العلم أن سعر الأعيرة المختلفة قد تتفاوت بشكل طفيف في مدن محافظات مصر، وهذا الفارق قد لا يتجاوز الـ 50 قرشاَ، بالإضافة إلى أن هذا السعر لا يشمل الدمغة (المصنعية).
سعر أوقية الذهب اليوم في مصر
|العيار
|اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP)
|اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
|اوقية عيار 24
|23,419.57 EGP
|1,408.95 USD
|اوقية عيار 22
|21,475.74 EGP
|1,292.01 USD
|اوقية عيار 21
|20,492.12 EGP
|1,232.83 USD
|اوقية عيار 18
|17,564.67 EGP
|1,056.71 USD
|اوقية عيار 14
|13,653.61 EGP
|821.42 USD
|اوقية عيار 10
|9,765.96 EGP
|587.53 USD
سعر الذهب في مصر طوال شهر يوليو 2019
|التاريخ
|العيار
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 10
|17 يوليو
|752.96
|658.84
|564.72
|438.97
|313.98
|16 يوليو
|751.19
|657.29
|563.40
|437.95
|313.25
|15 يوليو
|755.98
|661.48
|566.99
|440.74
|315.24
|14 يوليو
|756.65
|662.07
|567.48
|441.12
|315.52
|13 يوليو
|755.08
|660.69
|566.31
|440.21
|314.87
|12 يوليو
|755.08
|660.69
|566.31
|440.21
|314.87
|11 يوليو
|749.21
|655.55
|561.90
|436.79
|312.42
|10 يوليو
|759.93
|664.94
|569.94
|443.04
|316.89
|09 يوليو
|745.22
|652.07
|558.92
|434.47
|310.76
|08 يوليو
|744.59
|651.52
|558.44
|434.10
|310.49
|07 يوليو
|746.19
|652.92
|559.64
|435.03
|311.16
|06 يوليو
|747.67
|654.22
|560.76
|435.89
|311.78
|05 يوليو
|747.67
|654.22
|560.76
|435.89
|311.78
|04 يوليو
|759.79
|664.81
|569.84
|442.96
|316.83
|03 يوليو
|757.89
|663.16
|568.42
|441.85
|316.04
|02 يوليو
|765.76
|670.04
|574.32
|446.44
|319.32
|01 يوليو
|744.40
|651.35
|558.30
|433.99
|310.42
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