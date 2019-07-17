سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 في محلات الصاغة.. ويتراجع المعدن الأصفر 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع الجاري بشكل عام عدم ثبات في سعر الأعيرة المختلفة، ولا سيما اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 منذ بداية التعاملات الصباحية بشكل خاص، فقد كان يرتفع تارة وينخفض تارة آخرى، وبالفعل قد تراجع اليوم ثلاثة جنيهات، تزامناً مع سعر أوقية الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعاً) والتي قد بلغت 20,492.12 جنيه مصري، ومن خلال متابعتنا للسعر بشكل متواصل، تبين أنه قد ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 140% عما كان عليه سابقاً.

سعر الذهب اليوم في مصر

العيار اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) جرام عيار 24 752.96 EGP 45.30 USD جرام عيار 22 690.46 EGP 41.54 USD جرام عيار 21 658.84 EGP 39.64 USD جرام عيار 18 564.72 EGP 33.97 USD جرام عيار 14 438.97 EGP 26.41 USD جرام عيار 10 313.98 EGP 18.89 USD

مع العلم أن سعر الأعيرة المختلفة قد تتفاوت بشكل طفيف في مدن محافظات مصر، وهذا الفارق قد لا يتجاوز الـ 50 قرشاَ، بالإضافة إلى أن هذا السعر لا يشمل الدمغة (المصنعية).

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

العيار اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) اوقية عيار 24 23,419.57 EGP 1,408.95 USD اوقية عيار 22 21,475.74 EGP 1,292.01 USD اوقية عيار 21 20,492.12 EGP 1,232.83 USD اوقية عيار 18 17,564.67 EGP 1,056.71 USD اوقية عيار 14 13,653.61 EGP 821.42 USD اوقية عيار 10 9,765.96 EGP 587.53 USD

سعر الذهب في مصر طوال شهر يوليو 2019