سعر الكمامة بـ 2 جنيه.. ودعوات للإبلاغ عن ارتفاع أسعارها في الصيدليات

حثت الحكومة المصرية المواطنين على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة والتجمعات والبنوك، والمؤسسات الحكومية، ووسائل النقل العام، والمترو والقطارات، والأسواق الشعبية حرصًا منها على سلامتهم وحمايتهم من فيروس” كورونا”، ودعت الحكومة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس” كورونا.

وتعول الحكومة كثيرًا على ارتداء المواطنين الكمامات الطبية التى تحميهم من نقل فيروس”كورونا” سريعًا إليهم عبر الرزاز المتطاير من الأنف والفم، والذى يساعد على انتقال الفيروس بكل سهولة ويسر.

رئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد إسماعيل طالب المواطنين بضروة شراء الكمامة الطبية معروفة المصدر، والمدون عليها البيانات الكاملة، وعدم شراء الكمامة الطبية مجهولة المصدر لأنها غير مضمونة وغير معروف جودتها أو نظام السلامة فيها.

سعر الكمامة 2 جنيه وإبلاغ السطات حال ارتفاع سعرها

ولفت رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى أن مصر تنتج مايقرب من 9 ملايين كمامة يوميا وأن سعرها الحالي في الصيدليات يصل إلى 2 جنيه، ودعا إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”المذاع على قناة صدى البلد المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن ارتفاع أسعارها عن السعر الرسمي المحدد من الحكومة والمقدر بـ 2 جنيهات، للحد من الغش التجاري فيها، ومساعدة جميع المواطنين على ارتدائها.

180 خطًا ينتج كل منهم 50 ألفًا كمامة طبية

ولفت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية إلى أن مصر تنتج كميات كبيرة جدًا تغطي احتياجات السوق، والاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن هناك 180 خطًا ينتج كل منهم 50 ألفًا، وعن أزمة الأكسجين في المستشفيات، أوضح الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، فى اتحاد الغرف التجارية أن الأزمة مفتعلة، خاصة أن الموجة الأولى لم يكن هناك أزمة داخل مصر، ولم نكن نسمع عن وجود مشاكل فى الأكسجين داخل الستشفيات.

وفرضت مصر عددًا من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس”كورونا” في مصر، منها تعليق الدراسة، وفرض غرامة مالية فورية تقدر قيمتها بـ 50 جنيهًا، يدفع المواطن في حال مخالفته قرار ارتداء الكمامة.

وتحمي الكمامة الطبية المواطنين من الإصابة من نقل العدوى لديهم، وتشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة ارتدائها على مدار اليوم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والقلب والسكري، والربو لأنهم عرضة للأصابة بالأمراض، إضافة إلى كبار السن والهيئات الطبية، كما أن للكمامة فوائد إلًا أن لها أضرار يمكن أت تسبب الإصابة بالوباء التاجي في حال ملامستها دائمًا بيديك التي تحمل أحيانًا الوباء، أو تعليقها على أذن واحدة، أو تحريكها أسفل الذقن وعدم الاستفادة منها.