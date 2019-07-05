سعر بنزين 92 و95 و80 والسولار وأنبوبة الغاز الجديد بعد رفع الأسعار اليوم

أعلنت الحكومة رسمياً رفع أسعار المحروقات بدءاً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار الجديدة قبل قليل ضمن خطة رفع الدعم عن المحروقات بالكامل التي بدأت منذ 3 سنوات تقريباً.

سعر بنزين 92 و95 وبنزين 80 الجديد

ارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات بدلاً من 7.75 جنيهاً، وبالنسبة لبنزين 92 فقد ارتفع سعره إلى 8 جنيهات بدلاً من 6.75 جنيها، أما بنزين 80 فقد ارتفع سعره من 5.5 جنيها إلى 6.75 جنيها، فيما بقي سعر بنزين 90 الغير موجود تقريباً كما هو دون تغيير.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية فقد تراوحت نسب الزيادة بين 16% و30%، وهي المرة الخامسة منذ تقريباً 2014.

سعر السولار والغاز الطبيعي بعد رفع الأسعار

طبقاً للبيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة منذ قليل، فقد ارتفع سعر لتر السولار من 5.5 جنيهاً إلى 6.75 جنيهاً، وارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز (الغاز) المنزلية من 50 إلى 65 جنيهاً، بينما ارتفع سعر أنبوبة الغاز التجارية (للمحلات والمطاعم وما شابه) من 110 إلى 130 جنيهاً.