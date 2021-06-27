سعر و مواصفات Xiaomi Redmi Note 10s من شركة شاومي

يعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 10s هو احد احدث الاصدارات التي اعلنت عنها شركة شاومي خلال الفترة الماضية، حيث تعتبر شركة شاومي واحدة من اشهر شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم والتي تشتهر الهواتف الخاصة بها وتلقى اقبال كبير من قبل الكثير من المستهلكين في جميع انحاء العالم، ويرغب الكثير من الاشخاص مؤخرا في التعرف على التفاصيل المتعلقة بمواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10s وكذلك السعر الخاص به، لذلك سوف نستعرض الان من خلال هذا المقال اهم المواصفات التي يضمها هاتف Xiaomi Redmi Note 10s وكذلك السعر الخاص به الان في الأسواق المحلية.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10s

تم تصميم هاتف شاومي نوت 10s بالكثير من المواصفات القياسية، ومن اهم هذه المواصفات ما يلي.

الشاشة مصممة من النوع amoled بحجم مميز 6.43 بوصة.

الهاتف مصمم بمعالج ذكي Mediatek Helio G95.

الهاتف مطروح بنسختين النسخة الاولى ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وتضم ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا رام، اما النسخة الثانية من الهاتف تأتي بذاكرة داخلية تصل الى 128 جيجا وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام.

البطارية الخاصة بالهاتف بقوة اصل الى 5000 ملي امبير، و33 واط.

وزن الهاتف يصل الى 178.8 جرام.

الهاتف مصمم بنظام يدعم نظام 4g.

الدقة الخاصة بالشاشة تكون حوالي 1080×2400.

نظام حماية الشاشة مصمم من زجاج غوريلا جلاس 3.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 10s حاليا

يأتي سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 10s بسعر يتناسب مع المواصفات الخامة والمميزات التي يضمها الجهاز، حيث جاء سعر الهاتف في الاسواق العالمية على نحو 230 دولار امريكي، انا في مصر في الاسواق المحلية بسعر 3600 جنية مصري لدى الوكلاء المعتمدين، و يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 860 ريال سعودي.