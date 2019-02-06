الأرصاد| سقوط أمطار رعدية تصل إلى حد السيول غداً في مصر الخميس 7-2-2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الغد الموافق الخميس من شهر فبراير الجاري، أن يسود غداً في مصر طقس معتدل في الشمال، ويكون مائل إلى الدفء على شمال الصعيد، بينما على جنوب الصعيد مائلاً إلى الحرارة في النهار، ويكون شديد البرودة في الليل، كما أضافت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب المتوسطة والمنخفضة تتكاثر على معظم أنحاء البلاد، وتكون سحب محملة بسقوط للأمطار الرعدية، وتصل هذه الأمطار إلى حد السيول، وذلك على سلاسل البحر الأحمر وعلى معظم مناطق سيناء.

أعلنت أيضاً هيئة الأرصاد بنشاط الرياح، وتكون رياح محملة بالرمال والأتربة على أقصى البلاد من الغرب، وتنشط أيضاً على البحر المتوسط من ناحية الغرب، مما تؤدي إلى حدوث اضطرابات في الملاحة النهرية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً في مصر:

درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة / 21 للعظمى، 12 للصغرى.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية / 20 للعظمى، 10 للصغرى.

شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية / 19 للعظمى، 11 للصغرى.

الغردقة وجنوب سيناء / 27 للعظمى، 16 للصغرى.

شمال الصعيد / 22 للعظمى، 9 للصغرى.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين / 27 للعظمى، 15 للصغرى.