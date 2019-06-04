سقوط أمطار وأتربة ورياح مثيرة | أعرف توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الغد بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإعلان عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 5 يونيو.

وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال هذه الفترة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ، فسوف يسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويكون حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهاراً، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، ومن خلال تلك التقرير سوف نقوم بعرض مفصل وكامب عند درجات الحرارة خلال أول أيام العيد .

كما وضح البيان إلى أن هناك توقع لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق بجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات، والحدائق العامة، وجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك مسطح نهر النيل.

والآن دعونا نعرض امن درجات الحرارة المتوقعة غداً ،فقد جأء البيان عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، أول أيام العيد، كالأتي: