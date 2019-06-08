“سقوط مروحة سقف ومنع ساعات اليد وطالب يسرب العربي” أهم أحداث امتحان اليوم الأول للثانوية العامة

بدأت امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم السبت 8 يونيو 2019 وطلاب الثانوية العامة اليوم على موعد مع امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وغالبا ما يشهد اليوم الاول فى امتحانات الثانوية العامة حالت كثيرة من الشد العصبي والاغماءات والعديد من الأحداث الأخري، وقد شهد اليوم الأول فى امتحانات الثانوية العامة اليوم حالة انتحار لفتاة فى الشرقية، وسقوط مروحة سقف على طالب، وطالب يقوم بتسريب امتحان اللغة العربية، ومنع ساعات اليد في بعض اللجان، ونرصد بالمتابعة هذه الأحداث.

فى محافظة الدقهلية تعرض طالب للإصابة بجرح قطعى إثر سقوط مروحة سقف عليه أثناء اداءه امتحان الثانوية العامة فى اللغة العربية بقرية بطرة مركز طلخا، ونقلت سيارة الإسعاف الطالب “محمود. أ.ع” للمستشفى وتبين إصابته بقطع 2 سم فى الشفة وتم نقله لمستشفى شربين وتم تأجيل امتحان اللغة العربية للطالب فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

كما تفاعل عدد كبير من الأمهات مع صفحة “ثورة أمهات مصر على مناهج التعليم” بعد إعلان بعض اللجان عن منع دخول ساعات اليد مع البنات، حيث تم منع ساعات اليد الذكية التى تحتوى على واتس ونفس إمكانيات الموبايل لمنع انتشار الغش وبدون أن يسبب أضرار للطلاب.

كما قام طالب بتشسريب امتحان الثانوية العامة فى اللغة العربية من خلال صفحته على الفيسبوك وحملت الورقة اسمه ورقم جلوسه وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم بأنه جاري ضبط الطالب واتخاذ الإجراءات القانوينية ضده، مؤكدة بأنه سيتم حرمان الطالب من أداء باقى الامتحانات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وتحويله لليابة العامة.