سماء القاهرة ستشهد ظاهرة فلكية جديدة غير مسبوقة اليوم وغدًا

ظاهرة فلكية جديدة غير مسبوقة سوف تشهدها سماء القاهرة العاصمة المصرية اليوم وغدًا حسب ما أعلنه اليوم الأحد جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ، وأوضح القاضي أن الظاهرة هي عبارة عن مجموعة من الشهب، والتي يُطلق عليها “زخة شهب الرباعيات”.

ظاهرة فلكية جديدة

أكثر من 40 شهاب في الزخة بالساعة

وأشار القاضي إلى أن عدد الشهب في الزخة الواحدة يبلغ أكثر من 40 شهابًا في الساعة، ويحدث ذلك عندما تكون السماء مظلمة تمامًا، وهذه الشهب ناتجة عن مخلفات كويكب قديم تم اكتشافه في 2003 ويسمى (2003 EH1)،

وأضاف القاضي أن هذا “الكويكب يقوم بالدوران حول الشمس دورة كل 5 سنوات ونصف، كما أنه سيتم حجب القمر الأحدب من خلال معظم الشهب الخافتة هذا العام”.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر مشيرًا إلى أفضل وقت لمشاهدة ظاهرة فلكية جديدة ، حيث قال: إن ” أفضل رؤية لهذه الظاهرة تكون بعد منتصف الليل ويجب أن تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار”.