سوزان نجم الدين ومشاهد تثير الجدل في برنامج رامز مجنون رسمي، في حلقة اليوم للبرنامج الشهير رامز مجنون رسمي كان هناك مشاهد مختلفة وشيقة، حيث أن رامز جلال استضاف الفنانة سوزان نجم الدين.

سوزان نجم الدين و ٥ مشاهد شيقة في برنامج رامز

كانت بداية الحلقة صدر خطأ منها عند رفع الستار عن الفنانة نادية الجندي وسألتها المذيعة عن رأيها في الفنانة، في تلك الوقت أخطأت الفنانة سوزان حيث قالت “نادية لطفي” ولكن المذيعة قامت بتصحيح الخطأ في الحال وقالت لها “دى نادية الجندي”.

المشهد الثانى:

أنها رحبت بشكل غير طبيعي بتلوين شعرها وذلك على عكس الفنانين السابقين للبرنامج وعلقت قائلة “الأزرق مع الأخضر هيعمل شغل”

المشهد الثالث:

أنها كانت مستمتعة جدا بالمقلب ولم تصدر أي علامة غضب أو خوف مثل الضيوف الآخرين ووضحت ذلك من خلال قولها لرامز “انت حبيبي”.

المشهد الرابع:

أنها كانت مستمتعة بالوضع الثاني المقبل وهو لف الكرسي المتحرك في اتجاهات مختلفة بقوة معلقة على ذلك “أنا مجنونة وبحب كده”.

المشهد الخامس:

وهو أن الفنانة سوزان نجم الدين هي أول الضيوف التي حضرت البرنامج وهي ترتدي الكعب العالى لذلك صمم رامز جلال على خلعها ذاك الحذاء قبل بداية المقلب خوفا على نفسه.

كما أن رامز جلال صرح على أنه قام باستضافة الفنانة سوزان وذلك بسبب قولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن البرنامج مفبرك وكل الضيوف بيكون عندهم علم بده، وعبر عن ذلك قائلاً “عشان تبقي تقولى إن البرنامج مفبرك” ردت عليه في الحال وقالت “والله مش مفبرك ولا كنت اعرف وحياة ولادي”.

وهنا تنتهي الحلقة التي كانت متميزة عن باقي الحلقات في هذا الموسم وكانت تحتوي على كثير من المشاهد المختلفة التي تزيد من تشويق وإثارة المشاهدين.