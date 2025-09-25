سيطبق رسميًا .. موعد غلق المحلات التجارية والمطاعم رسميًا 2025 في مصر

اصبح قرار غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من اهم القرارات التي اصدرتها وزارة التنمية المحلية في مصر منذ عدة اعوام، فما هو موعد غلق المحلات الشتوي 2025 تفصيلًا ومتى سيطبق، كما سنعرف ما هي الفئات المستثناة من هذا القرار وذلك لتجنب العقوبات والغرامات التي ستوقع على مخالف هذا القرار.
بداية التوقيت الشتوي لغلق المحال في مصر
اعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر عن موعد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها الجديد وفقًا لقرار تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي رقم 456 لعام 2020 فترة جائحة كورونا، حيث استمر تطبيق هذا القرار حتى الوقت الحالي، حيث يعتبر اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 هو اخر ايام نظام التوقيت الصيفي بشكل رسمي، على ان يبدأ تطبيق نظام التوقيت الشتوي من صباح يوم الغد الجمعة 26 سبتمبر 2025.
مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والفئات المستثناه
فقد اوضحت وزارة التنمية المحلية في مصر عن تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال بالتفصيل لنتعرف عليها بدقة وعدم التعرض للغرامة، وهي على النحو التالي:
- تُفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا، على أن تُغلق في تمام الساعة 10 مساءً.
- كما سيتم مد فترة العمل إلى الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية فقط.
- أما عن المطاعم والكافيهات والبازارات داخل المولات التجارية ستفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.
- ويستثنى من ذلك القرار استمرار خدمة التوصيل للمنازل وخدمة “التيك أواي” للمطاعم فقط على مدار 24 ساعة.
- أما عن مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية المتواجدة داخل المناطق السكنية تبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى 6 مساءً بشكل يومي.
- ولكن تُستثنى من القرار الورش المتواجدة على الطرق السريعة ومحطات الوقود وأيضًا التي تقدم الخدمات العاجلة للمواطنين.
- ومن جانب أخر من الفئات المستثناة أيضًا المحال الخاصة بالبقالة والسوبر ماركت والمخابز حيث يمكن أن تفتح بشكل طبيعي دون أي قيود على المواعيد.
- كما يتم مراعاة مواعيد فاغلاق بعض المحال التي تقدم خدمات ليلية مثل محال بيع الخضروات والفواكه والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
- بالنسبة إلى المحافظات الساحلية فقد اصدر قرار من قبل وزير التنمية المحلية بإقتراح من المحافظين، بتحديد ما هو مناسب مع طبيعة النشاط السياحي او الموسمي.