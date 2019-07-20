شائعة وفاة “حسني مبارك” وما هي الحقيقه الكامله

تصدر الترند المصري اليوم فى جوجل وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك إثر ازمة قلبية حادة وهو في عمر 91 عامًا، وتصدر هاشتاج وفاة مبارك على “تويتر” يوم الخميس الماضي، ومن الجدير بالذكر أن هذه الشائعات قد حدثت للرئيس الاسبق عدة مرات منها انه مات عن طريق سرطان، ومنها عن طريق سكتة قلبيه وغيرها .

حقيقة موت حسني مبارك

صرح مسؤول لدى اليوم السابع أن موت الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ليس صحيحا على الإطلاق وأن ما هو متداول على الانترنت هو خبر كاذب ليس فيه ذرة من الصحة، كما نشر ايضا نجل الرئيس محمد حسني مبارك علاء مبارك تغريدة له على موقع “ تويتر“، يقول فيها الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات.

تعليق محامي الرئيس الاسبق عن هذه الشائعة

كما نفى محمد فريد الديب، محامي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك هذه الشائعة وصرح على مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يعلم ما الفائدة من هذه الإشاعات وانه لو حدث اى شئ للرئيس سوف يكون هو اول من يعلم وسيعلن عن ذالك ايضا، وقال ايضا بأن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وانه كان يحادثه منذ قليل.