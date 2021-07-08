شاهد بالصور.. فتاة مصرية تعلن زواجها من كلب وتنشر صور الزفاف وتُعليقها يثير غضب النشطاء

في حفل زفاف أثار غضب الرجال وغير الرجال، قامت فتاه مصرية بإعلان زواجها من كلب، ويبدو أن الثقافات الغربية بدأت في التسلل إلى المجتمع المصري المحافظ المعروف بتدينه، مهما تخلله بعض الأفعال القميئة مثلما فعلت تلك الفتاه التي أثارت غضب السوشيال ميديا عليها، ولكن ووفق تعليقات بعض النشطاء، فإنها تريد الشهرة من وراء هذا الفعل، فمحبي الشهرة الآن من فتيات التوك توك وغيرهم يفعلون أي شئ في سبيل تحقيق أهدافهم، حتى ولو كان مخالفاً للدين والعرف.

فتاه مصرية تعلن زواجها من كلب

وفوجئت مواقع التواصل صباح اليوم بفتاه مصرية بلوجر هبة مبروك بنشر صورها وهي ترتدي فستان الزفاف كالعروسة ليلة زفافها، وبصحبيتها كلب ومكتوب “حفل زفاف”، وكان تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها هو ما أثار غضب الرجال بل والنساء.

فبعد أن أعلنت البلوجر هبة مبروك زواجها من كلب كتبت قائلة ضل كلب ولا ضل… ” وأضافت أكملوا أنتم العبارة، وهي بالفعل تقصد ضل كلب ولا ضل رجل.

سبب إعلان زواج هبة مبروك من كلب

ولكن وبالبحث ووفق تعليقات أيضاً بعض المشاهدين، تبين أن هناك خلافات بينها وبين زوجها، أدت إلى احتدام المشاكل الكبيرة بينهما فقررت أن تفعل فعلتها هذه وتتزوج من كلب وفق الصور التي نشرتها هي على حسابها إنستجرام.

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