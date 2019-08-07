“شاهد” دعاء يوم عرفة مكتوب| تعرف على فضل صيام وقفة عيد الأضحى المبارك ٢٠١٩

دعاء يوم عرفة له شأن عظيم وقيمة كبيرة لدى المسلمين فهو من أعظم الأيام وأفضلها ، يوافق يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة ، ويعتبر أيام العشر الاوائل من شهر ذي الحجة من أفضل الأيام في السنة ، فيذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام للوقوف بعرفة ، وهناك العديد من الأدعية في يوم عرفة سوف نتحدث عنها في هذا المقال.

دعاء يوم عرفة

عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (جهاد الكبير والصّغير والضّعيف والمرأة الحجّ والعمرة). عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: (من حجّ للّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه).

عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللّه عنها أنّها قالت: (يا رسول اللّه نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكنّ أفضل الجهاد حجّ مبرور).

عن ابن عبّاس قال، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: (تعجّلوا إلى الحجّ يعني الفريضة فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له).

عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: (من أراد الحجّ فليتعجّل فإنّه قد يمرض المريض وتضلّ الضّالّة وتعرض الحاجة).

عن أبي قتادة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (صيام يوم عرفة إنّي أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده). عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: (سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أيّ الأعمال أفضل قال إيمان باللّه ورسوله قيل ثمّ ماذا قال جهاد في سبيل اللّه قيل ثمّ ماذا قال حجّ مبرور).

فضل صيام يوم عرفة

شاهد: فضل صيام وقفة عيد الأضحى.

دعاء يوم عرفة له فضل كبير، وأيضا فضل صيام يوم عرفة كبير، فصيام هذا اليوم الكريم يكفر السنة الماضية، ويكفر السنة القادمة، كما يستجاب به الدعاء بشكل كبير، وصيام كل يوم من العشر من ذي الحجة يعادل صيام عامين كامليين، لذلك أحرص على اغتنام هذا اليوم الكبير من صيام وصلاة ودعاء وتصدق.