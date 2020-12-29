شبورة كثيفة تصل لحد الضباب .. الأرصاد تنشر حالة الطقس غدًا الأربعاء 30 ديسمبر وبيان درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020، أوضحت خلاله حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا طقس مائل للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر وسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد في البيان الذي نشرته أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة الطقس التالية:

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن تشهد طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية: طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية غدًا سقوط الأمطار الخفيفة، بينما ستشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء تكون الشبورة المائية الكثيفة، والتي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والصحراوية.

حالة البحرين

من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط غدًا معتدلة، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر وربع إلى المترين، وهبوب الرياح السطحية شمالية شرقية، وعن البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تتراوح حالته بين الخفيف والمعتدل، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر ونصف والمترين وهبوب الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 11 21 الإسكندرية 12 21 شبين الكوم 11 21 دمنهور 12 21 مطروح 10 21 سيوة 06 18 الإسماعيلية 12 23 طابا 14 23