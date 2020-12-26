شبورة كثيفة وأمطار .. إليكم خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى نهاية 2020

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الأمطار والظواهر الجوية، المتوقع حدوثها بداية من اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، وذكرت الأرصاد أن البلاد من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة خلال تلك الفترة على بعض المناطق، كما ستشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة، خاصة على الطرق الصحراوية.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية



من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 10%، على فترات متقطعة، بينما ستشهد جبال البحر الأحمر ومنطقة جنوب سيناء، سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، وستتساقط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة على منطقة جنوب الصعيد.

أما بالنسبة للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ومنطقة وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، فمن المتوقع أن تشهد تلك المناطق تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر.

الأحد الموافق 27 ديسمبر

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن منطقة جبال البحر الأحمر، من المتوقع أن تشهد يوم الأحد سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بينما ستشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر.

الاثنين الموافق 28 ديسمبر

أما عن خريطة الظواهر الجوية والأمطار المتوقعة يوم الاثنين، فقد صرحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30% على فترات متقطعة، بينما ستشهد حلايب وشلاتين سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30%، وأوضحت الهيئة، أن مناطق مثل: الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، من المتوقع أن تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر.

الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر

ستشهد وفقًا لتوقعات الأرصاد جنوب سلال البحر الأحمر، سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30%، بينما ستشهد الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.

يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر

توقعت الأرصاد في هذا اليوم أن تشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر.

يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر

من المتوقع وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد، أن تشهد السواحل الشمالية الغربية سقوط الأمطار الخفيفة المتقطعة بنسبة 30%، كما من المتوقع أن تشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

يوم الجمعة 1 يناير

ذكرت الأرصاد، أن البلاد من المتوقع أن تشهد يوم الجمعة 1 يناير، تكون الشبورة المائية الكثيفة، على مناطق “الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد”، ونشرت الهيئة خريطة الأمطار والظواهر الجوية كالتالي: