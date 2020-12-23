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شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بواسطة Dweny Foly
حالة الطقس أخبار الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة وفرص سقوط الأمطار وحدوث الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن حالة الطقس ستشهد اسقرارا علي أغلب مناطق الجمهورية، ولا توجد أي ظواهر جوية شديدة أو غير طبيعية ما عدا سقوط أمطار خفيفة.

1 طقس شتوي مائل للدف
2 أمطار خفيفة تصل للمتوسطة علي هذه المناطق
3 شبورة مائية كثيفة
4 درجات الحرارة المتوقعة

طقس شتوي مائل للدف

وأعلنت الأرصاد أن طقس اليومين المقبلين سيكون شتوي مائل للدفء خلال ساعات النهار، ويتحول إلي مائل للبرودة الشديدة عند غياب أشعة الشمس، ويكون مائل لشديدة البرودة في الساعات المتأخرة من الليل وأول الساعات من الصباح الباكر، ونصحت المواطنين بضرورة الملابس الثقيلة.

أمطار خفيفة تصل للمتوسطة علي هذه المناطق

أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار تكون خفيفة وتصل أحيانا درجتها إلي المتوسطة، ببعض المناطق التي تتطل علي السواحل الشمالية وبعض مناطق محافظات الوجه البحري، وتكون هذه الأمطار بشكل متقطع علي فترات وليست مستمرة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

شبورة مائية كثيفة

ونصحت الأرصاد المواطنين خاصة السائقين علي الطرق القريبة من المسطحات المائية ونهر النيل بتوخي الحذر بسبب تكاثف الشبورة المائية التي تعد الأكثر تأثيرة خلال الفترة المقبلة، وتتعرض لها كثير من المناطق خاصة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وكذلك محافظات القاهرة الكبري ومدن القناة بالإضافة إلي محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضح خبراء الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ستكون علي النحو التالي:

  • محافظات القاهرة الكبري: متوسط درجة الحرارة الصغري 13 والعظمي تكون 20 درجة.
  • مناطق السواحل الشمالية: درجة الحرارة الصغري المتوقعة 14 درجة والعظمي تكون 19 درجة.
  • محافظات شمال الصعيد: تكون متوسط درجة الحرارة العظمي 22 درجة والصغري تكون 10 درجات.
  • محافظات جنوب الصعيد: متوقع يكون متوسط درجة الحرارة الصغري بجنوب الصعيد 11 درجة والعظمي تكون 26 درجة.
Dweny Foly
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