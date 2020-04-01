شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال الفترة القادمة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل داخل هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن طقس اليوم الأربعاء، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية قائلا إن طقس اليوم سيشهد انخفاض واضح في درجات الحرارة على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، بعد الارتفاع الواضح في درجات الحرارة أمس الثلاثاء في معظم أنحاء مصر.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأضاف “شاهين”، خلال تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء أن مع بداية غدا الخميس سترتفع درجات الحرارة مرة أخرى، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم السبت المقبل، موضحا أن درجات الحرارة على القاهرة ستكون 14 درجة صغرى و28 عظمى، بينما الوجه البحري سيكون درجات الحرارة فيه 14 صغرى و28 عظمى، والسواحل الشمالية 15 صغرى و28 عظمى.

وأشار إلى أن مصر ستشهد شبورة مائية كبيرة على معظم الأنحاء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء باستثناء الانخفاض الذي سيحدث اليوم الخميس، لافتا إلى أن الجو سيكون مشمس بشكل كبير على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبير الأرصاد أن التقلبات في الكتل الهوائية المختلفة في الوقت الحالي أمر طبيعي خاصة أن مصر تمر بفصل الربيع، والذي يشتهر عنه أنه فصل التقلبات الجوية ما بين أمطار وارتفاع في درجات الحرارة في نفس الوقت معا، مناشدا المواطنين بضرورة توخي الحذر من تخفيف الملابس في الوقت الحالي خاصة أن الطقس قد يشهد تقلبات جوية مختلفة خلال الفترة المقبلة.