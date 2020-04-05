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شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس في مصر غداً الإثنين (بيان بدرجات الحرارة)

بواسطة أحمد سعيد
حالة القس في مصر غدا تعرف على حالة الطقس في مصر غدا الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر غدًا الإثنين، إذ تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسًا معتدلا في النهار، وباردًا في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح ورياح معتدلة، أما في السواحل الشمالية الغربية، فيكون الطقس لطيفًا في النهار، وباردًا في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح ورياح معتدلة.

وبالنسبة لمناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فإنها من المتوقع أن تشهد طقسًا لطيفًا في النهار، وباردًا في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، وهبوب رياح معتدلة، أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فإنه من المتوقع تشهد طقسًا مائلا للحرارة في النهار، ولطيفًا في ساعات الليل، مع هبوب رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس في مصر غدا الإثنين

وعن مناطق شمال الصعيد، فإنها بحسب توقعات حالة الطقس في مصر غدا الإثنين، ستشهد طقسًا معتدلا في ساعات النهار، وباردًا في الليل، مع هبوب رياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فيشهد طقسًا شديد الحرارة في ساعات النهار، لطيفًا في الليل، مع هبوب رياح معتدلة.

وبالنسبة لتوقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى، غدًا الإثنين، فإنها ستنخفض في أغلب المحافظات والمدن عن الساعات الماضية، إذ تأتي كالتالي:

  • القاهرة: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.
  • مطروح: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
  • سوهاج: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.
  • قنا: العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.
  • شرم الشيخ: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.
  • الغردقة: العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.
  • أسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة.
  • الوادي الجديد: العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.


أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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