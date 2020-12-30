شبورة وليل شديد البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأربعاء، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 3 أيام المقبلة وهي الخميس 31ديسمبر والجمعة الأول من يناير والسبت 2 يناير 2021، حيث حذرت الهيئة من طقس شديد البرودة تشهده عدة مناطق بالجمهورية بالإضافة إلي شبورة مائية كثيفة تتطلب توخي الحذر خاصة علي الطرق السريعة القريبة من المسحطات المائية ونهر النيل.

طقس الخميس مائل للدف نهارا شديد البرودة ليلا

وكشفت الأرصاد، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن طقس غدا الخميس 31 ديسمبر سيكون مائل للدفء في ساعات النهار علي محافظات القاهرة الكبري والمناطق الجنوبية والوجه البحري، ويكون معتدل علي السواحل الشمالية، أما في ساعات الليل فيكون الطقس شديد البرودة علي معظم الإنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقعة غدا ستكون الشبورة مائية كثيفة علي محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد

شبورة مائية كثيفة وليل شديد البرودة الجمعة

وعن طقس الجمعة، كشفت الأرصاد أن طقس الجمعة الأول من العام الجديد يكون مثل طقس الخميس حيث يكون مائل للدفء في ساعات النهار علي المناطق الجنوبية، ويكون معتدل علي محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية ويكون شديد البرودة في ساعات الليل علي أغلب المناطق.

وتشهد أغلب مناطق القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد يوم الجمعة، تكاثف شديد للشبورة المائية التي تتطلب توخي الحذر.

طقس السبت معتدل علي القاهرة دافئ علي شمال الصعيد

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن طقس السبت المقبل الثاني من يناير سيكون معتدل علي محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون دافي علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، أما ساعات الليل فيكون الطقس من بارد إلي شديد البرودة، كما تتكاثف الشبورة المائية علي محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 المقبلة

وكشفت الأرصاد الجوية في بيانها درجات الحرارة المتوقعة علي القاهرة ومناطق الجمهورية خلال الـ 3 أيام المقبلة نوضحها في الجدول التالي :