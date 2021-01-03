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شديد البرودة ليلًا وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الاثنين

بواسطة أحمد الشربيني
حالة الطقس الاثنين حالة الطقس الاثنين

تشهد مصر استقرار في درجات الحرارة خلال الفترة الجارية، بينما تسود حالة من البرودة خلال فترات الليل، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على أنحاء البلاد، وذكرت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مع طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

1 شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري
2 حالة البحر الأحمر والمتوسط والموج
3 نقدم لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مصر والمحافظات

شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

وعن ليل غد، أوضحت الهئية العامة للأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة خلال فترات الليل على عدة مناطق منها القاهرة، والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، وعلى السواحل الشمالية فيما تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي فيما تتأثر باقي المناطق بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهئية العامة للأرصاد أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا وتصل إلى حد الضباب في بعض المناطق وخاصة الزراعية، والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ودعت قائدى السيارات إلى ضرورة اتباع تعاليم النشرة الجوية للحفاظ على الصحة العامة وتوخي الحذر في الصباح الباكر لمنع الحوادث والحفاظ على حياة المواطنين.

إليكم بيان بدرجات الحرارة

درجات الحرارة الإثنين

حالة البحر الأحمر والمتوسط والموج

وعن الظواهر الجوية أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيقة على السواحل الشمالية الغربية على عدة فترات متقطعة بنسبة 30 بالمائة، لافتة أنه من المتوقع أن تكون درجات الموج خفيفة مع ارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف مع رياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فأنه من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه إلى إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

نقدم لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مصر  والمحافظات

القاهرة: درجة الحرارة العظمي ستكون 21 والصغري غدا 11

الإسكندرية : درجة الحرارة العظمي 21 والصغري 12

ودي النطرون : ستكون درجة الحرارة العظمي 20 والصغري 11

طنطا: ستكون درجة الحرارة العظمي 21 والصغرى 11

شبين الكوم: درجة الحرارة العظمي 21 بينما الصغرى 11

دمنهور: ستكون درجة الحرارة العظمى 21 بينما الصغرى 11

بلطيم: درجة الحرارة العظمى 21 بينما الصغرى 14

مطروح: ستكون درجة الحرارة العظمى 21 بينما الصغرى 8

بورسعيد: ستكون درجة الحرارة العظمى 22 بينما الصغرى 14

دمياط: ستكون درجة الحرارة العظمى 22 بينما الصغرى 13

الزقازيق: ستكون درجة الحرارة العظمي 21 بينما الصغرى 11

المنصورة: ستكون درجة الحرارة العظمي 21 بينما الصغرى 11

وتسجل بني سويف درجة حرارة عظمى تصل 21 بينما تصل الصغرى 9

أحمد الشربيني
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