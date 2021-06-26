شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الأسبوع الجاي بدءا من اليوم السبت السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، حتي الخميس المقبل الأول من يوليو، حيث يتوقع الخبراء أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتكون شديد الحرارة، مع نشاط الرياح علي الكثير من المناطق خلال أيام الأسبوع الجاري.

ونصحت الأرصاد، المواطنين بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة حتي العصر، حتي لا يتعرضوا إلي مشاكل صحية وضربات الشمس، كما نصحت بشرب السوائل والمياه باستمرار.

درجات الحرارة الأسبوع الجاري

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن يشهد أيام الأسبوع الجاري بدءا من اليوم السبت حتي يوم الخميس المقبل، ارتفاع في درجات الحرارة بسبب امتداد المنخفض الهندي وتأثر شمال البلاد بهذا المنخفض والذي يرفع من درجة الحرارة بشكل ملحوظ علي مناطق القاهرة الكبري وعلي الوجه البحري حيث تصل درجات الحرارة حتي 44 درجة مئوية.

وكشفت الأرصاد في بيان لها، أن نسبة الرطوبة تشهد ارتفاع ملحوظ والذي يزيد من إحساس المزيد من الحرارة في ساعات الليل والنهار، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة حسب الأرصاد علي النحو التالي:

اليوم/ المنطقة القاهرة الكبري والوجه البحري السواحل الشمالية جنوب سيناء شمال الصعيد جنوب الصعيد السبت 26 يونيو 37 32 38 38 42 الأحد 27 يونيو 37 32 38 39 42 الأثنين 28 يونيو 38 32 38 40 44 الثلاثاء 29 يونيو 38 33 39 40 44 الأربعاء 30 يونيو 38 32 40 40 44 الخميس الأول من يوليو 38 32 39 41 44

الظواهر الجوية المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري والتي جاءت علي النحو التالي: