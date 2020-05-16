شديد الحرارة .. الأرصاد تنشر حالة الطقس الأحد 17-5-2020 وبيان درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020، حيث ذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، والرياح ستكون معتدلة، على مناطق القاهرة والوجه البحري، بينما ستشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار لطيف خلال ساعات الليل.

حالة الطقس الأحد

القاهرة والوجه البحري: سيسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية: سيسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

شمال وجنوب الصعيد: سيسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل.

كما ستشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على أنحاء تشمل القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، رعدية في بعض المناطق.

حالة البحرين

المتوسط

الحالة معتدلة وارتفاع الموج ما بين المتر ونصف إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

الأحمر

الحالة خفيفة وارتفاع الموج ما بين المتر والمتر ونصف والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 42 24 الإسكندرية 33 22 وادي النطرون 42 22 طنطا 41 23 شبين الكوم 41 23 دمنهور 37 22 بلطيم 33 22 مطروح 27 18 السلوم 29 18 سيوة 43 20 بورسعيد 29 23 دمياط 29 23 الزقازيق 41 23 المنصورة 41 22 الإسماعيلية 41 21 السويس 41 23 العريش 32 22 رفح 33 21 رأس سدر 39 25 نخل 40 21 نويبع 38 27 طابا 36 25 كارتين 32 19 الطور 33 22 شرم الشيخ 42 27 الغردقة 39 25 مرسى علم 37 25 الفيوم 42 24 بني سويف 42 24 المنيا 42 24 أسيوط 42 25 سوهاج 43 26 قنا 43 27 الأقصر 44 28 أسوان 44 27 أدفو 44 26 أبوسمبل 43 25 الوادي الجديد 44 26 شلاتين 38 27 أبورماد 36 27 حلايب 35 28 راس حدربة 35 26

بيان الأرصاد