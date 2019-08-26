شرح تفصيلي.. اعرف خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور في مصر بالصور

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً هو ما نستعرضه لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث أتاحت وزارة الداخلية خدمة الإستعلام عن مخالفات المرور مؤخراً وذلك في إطار تطوير منظومة المرور في مصر والرفع بشكل كبير من كفاءتها، ليس فقط الإستعلام إلكترونياً بل أيضاً أتاحت مؤخراً دفع مخالفات المرور عن طريق فوري وهو أبرز الوسائل لدفع كافة المركبات سواء كانت ملاكي أو أجرة أو نقل أو درجات نارية أيضاً.

مخالفات المرور

نستعرض لكم الآن خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور بالصور بشكل تفصيلي، لذا يُرجي إتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الدخول إلى رابط موقع بوابة الحكومة المصرية. اختيار طريقة الإستعلام سواء كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط. إدخال رقم الرخصة. الضغط على إجمالي المخالفات.

في حالة قُمت بالضغط على اختيار استعلام عن مخالفات المرور بالأرقام فقط، فيجب عليك إدخال رقم الرخصة وتحديد المحافظة بالإضافة أيضاً إلى اختيار نوع الترخيص وأخيراً الضغط على إجمالي المخالفات، على سبيل المثال وللتوضيح فقط، بعد إتمام كافة الخطوات السابقة من المُفترض أن تظهر لك الصورة بالشكل التالي:

خطوات دفع المخالفات عن طريق فوري

يُمكنك دفع المخالفات المرورية من خلال أقرب فرع فوري لك، كل ما عليك فعله، إحضار ثمن المخالفة الخاصة معك، وسوف يطلب منك مندوب فوري التالي:

إدخال الرقم القومي.

الجزء الرقمي من اللوحة.

رقم المحمول.

مع العلم بأن شهادة المخالفات سوف تصل إليك في المنزل بحد أقصي 4 أيام عمل وفق ما هو مذكور في موقع فوري.